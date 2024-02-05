С каких автомобилей нужно заплатить налог в 2024 году: полный список

Минэкономики обнародовало перечень моделей дорогих автомобилей, которые в 2024 году подпадают под транспортный налог или так называемый налог на роскошь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины .

В перечне 184 модели таких марок как: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Налогом облагаются автомобили, которые стоят более 375 минимальных зарплат (сейчас 7100 гривен). То есть налог взимается с автомобилей стоимостью более 2,663 млн гривен. Кроме того, под уплату налога подпадают автомобили, не старше пяти лет, но это зависит от марки авто.

Ставка транспортного налога фиксирована - 25 тысяч гривен в год за каждый автомобиль, подлежащий налогообложению.

Уплатить его необходимо: физическим лицам – в течение 60 дней после получения уведомления; юридическим лицам – авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, наступающего за отчетным кварталом, отражаемыми в годовой налоговой декларации.

Денежные средства, полученные от транспортного налога, направляются в местные бюджеты.