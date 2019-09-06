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Чиновников "Киевзеленстроя" подозревают в хищении 10 млн грн, выделенных на ремонт парка

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Деньги предназначались для ремонта парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе Киева

Руководство коммунального объединения "Киевзеленстрой" подозревают в присвоении государственных средств при проведении работ по благоустройству столичного парка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что заместитель гендиректора объединения в сговоре с представителями коммерческой структуры, организовали механизм хищения средств, выделенных на выполнение работ по ремонту парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе Киева.

Досудебное расследование задокументировало факты завышения объемов и стоимости выполненных работ на общую сумму более 10 млн гривен.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях фигурантов дела и изъяли бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность чиновников.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, объявлено о подозрении заместителю гендиректора по капитальных вложений коммунального объединения "Киевзеленстрой" и представителю коммерческой структуры.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители на взятке задержали первого заместителя городского головы одной из объединенных территориальных общин. Чиновник требовал 140 тыс. гривен от представителя общества с ограниченной ответственностью за выделение трех земельных участков в аренду для осуществления предпринимательской деятельности.

Ранее РБК-Украина сообщало, правоохранители разоблачили чиновников сельсоветов во Львовской области, которые занимались незаконным отчуждением земельных участков.

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