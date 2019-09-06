Посадовців "Київзеленбуд" підозрюють в розкраданні 10 млн грн, виділених на ремонт парку

Керівництво комунального об'єднання "Київзеленбуд" привласнило державні кошти при проведенні робіт по благоустрою столичного парку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що заступник гендиректора об'єднання у змові з представниками комерційної структури, організували механізм розкрадання коштів, виділених на виконання робіт з ремонту парку "Партизанська Слава" в Дарницькому районі Києва.

Досудове розслідування задокументувало факти завищення обсягів та вартості виконаних робіт на загальну суму понад 10 млн гривень.

Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях фігурантів справи та вилучили бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність чиновників.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, оголошено про підозру заступнику гендиректора з капітальних вкладень комунального об'єднання "Київзеленбуд" та представнику комерційної структури.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області правоохоронці на хабарі затримали першого заступника міського голови однієї з об'єднаних територіальних громад. Чиновник вимагав 140 тис. гривень від представника товариства з обмеженою відповідальністю за виділення трьох земельних ділянок в оренду для здійснення підприємницької діяльності.

Раніше РБК-Україна повідомляло, правоохоронці викрили чиновників сільрад у Львівській області, які займалися незаконним відчуженням земельних ділянок.