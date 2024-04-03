У Києві 11 квітня відбудеться Recovery Construction Forum Ukraine

Під час Recovery Construction Forum Ukraine, який відбудеться 11 квітня 2024 року в КВЦ "Парковому", обговорять поточні виклики галузі та ефективну координацію зусиль щодо відбудови України.

Recovery Construction Forum Ukraine - форум, що об’єднує представників влади і будівельну спільноту з метою підтримки та допомоги постраждалим громадам - роз’яснення можливостей, залучення коштів на відбудову, інвестиції у розвиток, отримання консультацій з практичних питань тощо.

Перший блок буде присвячений державній політиці відбудови України:

Діалог з владою щодо пріоритетів відбудови та залученість інших країн світу

Дискусійна панель “Державні програми підтримки та транспарентність відбудови України”

Під час другого блоку обговоримо підтримку громад - від сервісу до можливостей:

Діалог щодо підтримки та співпраці з громадами

Дискусійна панель “Відбудова громад: можливості, планування та інновації”

В рамках третього блоку зосередимось на питаннях запуску процесів відбудови - регулюванні та інноваціях:

Дискусійна панель "Технічне регулювання та стандарти відбудови"

Також в рамках форуму відбудуться дискусії на теми:

“Сучасний девелопмент в умовах відбудови: аналітика та реалії”

“Відбудова очима архітекторів: пропозиції та кейси для реалізації”.

“Роль бізнес-асоціацій у відбудові України”

Окремо будуть представлені практичні кейси для громад та бізнесу щодо процесів відбудови: від проблем до рішень.

Ознайомитися зі спікерами можна на сайті: https://recoveryforum.in.ua/programme

Приєднуйтеся до обговорення актуальних питань, які зроблять відбудову більш швидкою, якісною та ефективною!

Ваша участь - це внесок на відбудову постраждалих громад, на цілі якої буде передана частина зібраних коштів.

Для окремих категорій відвідувачів передбачена БЕЗКОШТОВНА участь у форумі за умови попередньої реєстрації: https://recoveryforum.in.ua/#tickets

Зазначимо, раніше КБУ разом з партнерами вже перерахували до Фонду UNITED24 на напрямок "Відбудова України”"понад 1 млн гривень. Також громадам було передано сертифікати на медобладнання на суму понад 1,5 млн гривень.

Долучитись до форуму: https://recoveryforum.in.ua/#tickets

Забронювати стенд: https://recoveryforum.in.ua/exhibitors#stand

Стати партнером: https://recoveryforum.in.ua/exhibitors#partnership

Організатори форуму: Конфедерація будівельників України КБУ та Міжнародний виставковий оператор Premier Expo Ukraine

Генеральний партнер: Креатор-Буд

Стратегічний партнер: Caparol Україна, Würth - Ukraine, Kvertus

Фінансовий партнер: Глобус Банк

Логістичний партнер: EURO Forwarding

Галузеві партнери: Асоціація міст України, Всеукраїнська асоціація об'єднаних територіальних громад, Асоціація малих міст України, Всеукраїнська асоціація громад, Американська торговельна палата в Україні (American Chamber of Commerce in Ukraine), European Business Association, Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ), Український союз промисловців і підприємців, ICC Ukraine, Асоціація "Укрцемент", Асоціація Інженерів-Консультантів України (AECU)

Генеральний інформаційний партнер: Інтерфакс-Україна

Інформаційні партнери: Build Portal, ProfBuild, MIND, Property Times, ЛУН, RED Community, The Page, РБК-Україна, IRS, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG), ЧАС ПЕРШИХ, zagorodna.com, TRUE, Address Group, КиївВлада, Столична нерухомість, Україна комунальна, ВГО "Жива планета", медіамережа "Вікно Відновлення".