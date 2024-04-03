В Киеве 11 апреля состоится Recovery Construction Forum Ukraine

Во время Recovery Construction Forum Ukraine, который состоится 11 апреля 2024 года в КВЦ "Парковом", обсудят текущие вызовы отрасли и эффективную координацию усилий по восстановлению Украины.
Recovery Construction Forum Ukraine – форум, объединяющий представителей власти и строительное сообщество с целью поддержки и помощи пострадавшим общинам – разъяснение возможностей, привлечение средств на восстановление, инвестиции в развитие, получение консультаций по практическим вопросам и т.п.
Первый блок будет посвящен государственной политике восстановления Украины:
Диалог с властью по приоритетам восстановления и вовлеченность других стран мира
Дискуссионная панель "Государственные программы поддержки и транспарентность восстановления Украины"
Во время второго блока обсудим поддержку общин – от сервиса до возможностей:
Диалог по поддержке и сотрудничеству с общинами
Дискуссионная панель “Восстановление общин: возможности, планирование и инновации”
В рамках третьего блока сосредоточимся на вопросах запуска процессов восстановления – регулировании и инновациях:
Дискуссионная панель “Техническое регулирование и стандарты восстановления”
Также в рамках форума состоятся дискуссии по теме:
"Современный девелопмент в условиях восстановления: аналитика и реалии"
"Восстановление глазами архитекторов: предложения и кейсы для реализации".
"Роль бизнес-ассоциаций в восстановлении Украины"
Кроме того, будут представлены практические кейсы для общин и бизнеса относительно процессов восстановления: от проблем до решений.
Ознакомиться со спикерами можно на сайте: https://recoveryforum.in.ua/programme
Присоединяйтесь к обсуждению актуальных вопросов, которые сделают восстановление более быстрым, качественным и эффективным!
Ваше участие – вклад на восстановление пострадавших общин, на цели которой будет передана часть собранных средств.
Для отдельных категорий посетителей предусмотрено БЕСПЛАТНОЕ участие в форуме при условии предварительной регистрации: https://recoveryforum.in.ua/#tickets
Отметим, ранее КБУ вместе с партнерами уже перечислили в Фонд UNITED24 на направление "Восстановление Украины" более 1 млн гривен. Также общинам были переданы сертификаты на медоборудование на сумму более 1,5 млн. гривен.
Присоединиться к форуму: https://recoveryforum.in.ua/#tickets
Забронировать стенд: https://recoveryforum.in.ua/exhibitors#stand
Станьте партнером: https://recoveryforum.in.ua/exhibitors#partnership
Организаторы форума: Конфедерация строителей Украины КБУ и международный выставочный оператор Premier Expo Ukraine
Генеральный партнер: Креатор-Буд
Стратегический партнер: Caparol Украина, Würth - Ukraine, Kvertus
Финансовый партнер: Глобус Банк
Логистический партнер: EURO Forwarding
Отраслевые партнеры: Ассоциация городов Украины, Всеукраинская ассоциация объединенных территориальных общин, Ассоциация малых городов Украины, Всеукраинская ассоциация общин, Американская торговая палата в Украине (American Chamber of Commerce in Ukraine), European Business Association, Ассоциация специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины (АФНУ), Украинский союз промышленников и предпринимателей, ICC Ukraine, Ассоциация "Укрцемент", Ассоциация Инженеров-консультантов Украины (AECU)
Генеральный информационный партнер: Интерфакс-Украина
Информационные партнеры: Build Portal, ProfBuild, MIND, Property Times, ЛУН, RED Community, The Page, РБК-Україна, IRS, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG), ЧАС ПЕРШИХ, zagorodna.com, TRUE, Address Group, КиївВлада, Столична нерухомість, Україна комунальна, ВГО "Жива планета", медіамережа "Вікно Відновлення".