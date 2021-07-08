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У "Київводоканал" прийшли з обшуками

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Київ, Четвер 08 липня 2021 17:07
У "Київводоканал" прийшли з обшуками Фото: у "Київводоканал" прийшли з обшуками (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці прийшли з обшуками до головного офісу "Київводоканалу". Слідчі дії відбуваються відповідно до ухвали суду у справі щодо об’єктів будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

"Сьогодні, 8 липня, до головного офісу ПрАТ "АК "Київводоканал" прийшли з обшуками співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР)", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що правоохоронці дочекались приїзду адвокатів підприємства та розпочали процесуальні дії.

У прес-службі додають, що "Київводоканал" наразі надає всю необхідну інформацію та співпрацює зі слідчими.

Нагадаємо, що сьогодні, в рамках справи про мільйонні схеми, СБУ провела низку обшуків у комунальній корпорації "Київавтодор".

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обшук Киевводоканал ДБР
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