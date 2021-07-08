У "Київводоканал" прийшли з обшуками
Правоохоронці прийшли з обшуками до головного офісу "Київводоканалу". Слідчі дії відбуваються відповідно до ухвали суду у справі щодо об’єктів будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
"Сьогодні, 8 липня, до головного офісу ПрАТ "АК "Київводоканал" прийшли з обшуками співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР)", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що правоохоронці дочекались приїзду адвокатів підприємства та розпочали процесуальні дії.
У прес-службі додають, що "Київводоканал" наразі надає всю необхідну інформацію та співпрацює зі слідчими.
Нагадаємо, що сьогодні, в рамках справи про мільйонні схеми, СБУ провела низку обшуків у комунальній корпорації "Київавтодор".