Киеву нужен закон о столице, у нас нет самоуправления, - Гусовский

Шесть лет подряд власть не может прийти к консенсусу и принять закон о столице. Главной проблемой Киева остается отсутствие самоуправления, поэтому закон должен быть принят, но требует доработки.

Об этом заявил депутат Киевского горсовета, кандидат в мэры Киева от партии "За майбутнє" Сергей Гусовский в интервью телеканалу "112".

По его мнению, киевляне становятся заложниками политических процессов, тогда как власть продолжает зарабатывать на государстве.

"Закон о столице однозначно следует принимать. В то же время не нужен просто любой закон. Нужен закон, который снимет проблемы, которые сегодня есть в Киеве. А проблемы очевидны. В Киеве просто нет самоуправления как такового. Есть президентская, административная и государственная вертикали. Главу Киевской городской госадминистрации назначает президент. Подчеркиваю, все десять глав райгосадминистраций назначаются президентом. Если Киевсовет становится заложником каких-то политических процессов и не заседает три месяца, как было в прошлом году, то тогда не принимаются никакие решения", - заявил Гусовский.

Депутат отметил, что судьба закона не должна зависеть от того, кто выиграет выборы и возглавит городской совет Киева.

Также он подчеркнул, что закон должен быть принят с обязательными изменениями и поправками.

"Сейчас проект закона, который находится в Верховной раде, несовершенен. Если его попытаются принять еще до местных выборов, однозначно вдогонку необходимо будет принимать изменения к этому закону. Это очередной замкнутый круг, который однозначно необходимо разрывать, беря на себя ответственность. И ее должны принимать те, кому доверяют люди", - добавил Гусовский.

Напомним, ранее Сергей Гусовский заявлял, что Киеву для эффективного управления необходимо вернуть деятельность районных советов.