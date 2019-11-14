ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "Киевстаре" отметили положительные изменения в подходе к налоговым проверкам

Новости » Общество     14.11.2019 - 09:40
В "Киевстаре" отметили положительные изменения в подходе к налоговым проверкам
Фото: Александр Комаров (facebook.com/alexander.komarov.9085)

ГНС провела комплексную налоговою проверку компании "Киевстар"

Офис больших налогоплательщиков Государственной налоговой службы Украины завершил комплексную налоговою проверку телекоммуникационной компании "Киевстар". Аудит прошел конструктивно и профессионально, сообщил на своей странице в Facebook президент "Киевстара" Александр Комаров.

"12 человек проверяющих, марафон в течение 45 рабочих дней, около 500 папок документов, и финальный акт на 910 (!) страницах. С частью выводов и процедурных моментов компания не согласна и будет их обжаловать. Но это абсолютно цивилизованный, с моей точки зрения, путь, когда у плательщика и государства есть расхождения по спорным вопросам", - заявил Комаров.

По словам президента "Киевстара", налоговою проверку проводили грамотные специалисты ГНС, без намеков и неадекватного поведения, которые не затягивали искусственно процесс и не делали странных запросов.

"И это правда очень радует, и вселяет определённый оптимизм", - подчеркнул Комаров.

Более того, по словам Комарова, эта налоговая проверка качественно отличалась от тех, что проводились в Украине ранее.

"Я с 2004 года возглавлял различные бизнесы в Украине, и каждая налоговая проверка в то время - еще тот стресс для руководителя и всей организации. На мой взгляд, это был непрозрачный процесс, в котором в головах у проверяющих были заранее сформированы плановые цифры, к которым они шли любой ценой, с помощью мутных попыток о чем-то договориться", - рассказал он, выразив поддержку команде реформаторов во власти.

В &quot;Киевстаре&quot; отметили положительные изменения в подходе к налоговым проверкам

Фото: facebook.com/alexander.komarov.9085

Напомним, ранее производители и экспортеры масла отметили ритмичность возмещения НДС в Украине.

Производители и экспортеры масла отметили ритмичность возмещения НДС в Украине Верланов разъяснил правила применения кассовых аппаратов при безналичных расчетах
Новости Украины Государственная налоговая администрация УкраиныСергей ВерлановГНС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь