У "Київстарі" відзначили позитивні зміни у підході до податкових перевірок

Фото: Олександр Комаров (facebook.com/alexander.komarov.9085)

ДПС провела комплексну податкову перевірку компанії "Київстар"

Офіс великих платників податків Державної податкової служби України завершив комплексну податкову перевірку телекомунікаційної компанії "Київстар". Аудит пройшов конструктивно та професійно, повідомив на своїй сторінці в Facebook президент "Київстару" Олександр Комаров.

"12 осіб перевіряючих, марафон протягом 45 робочих днів, близько 500 папок документів, і фінальний акт на 910 (!) сторінках. З частиною висновків та процедурних моментів компанія не згодна і буде їх оскаржувати. Але це абсолютно цивілізований, з моєї точки зору, шлях, коли у платника і держави є розбіжності щодо спірних питань", - заявив Комаров.

За словами президента "Київстару", податкову перевірку проводили грамотні фахівці ДПС, без натяків та неадекватної поведінки, які не штучно затягували процес і не робили дивних запитів.

"І це правда дуже радує і вселяє певний оптимізм", - підкреслив Комаров.

Більш того, за словами Комарова, ця податкова перевірка якісно відрізнялася від тих, що проводилися в Україні раніше.

"Я з 2004 року очолював різні бізнеси в Україні, і кожна податкова перевірка в той час - ще той стрес для керівника і всієї організації. На мій погляд, це був непрозорий процес, в якому в головах у перевіряючих були заздалегідь сформовані планові цифри, до яких вони йшли за будь-яку ціну, з допомогою каламутних спроб про щось домовитися", - розповів він, висловивши підтримку команді реформаторів у владі.

Фото: facebook.com/alexander.komarov.9085

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