Производители и экспортеры масла отметили ритмичность возмещения НДС в Украине

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Производители нарастили переработку семян масличных культур и экспорт

В 2019 году украинские производители масложировой продукции значительно нарастили переработку семян масличных культур и экспорт собственной продукции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ассоциации "Укролияпром", членами которой являются крупнейшие масложировые предприятия Украины.

В частности, по оперативным данным, производство растительных масел в Украине выросло на 103,3%, в том числе соевого масла на 140,6 % и рапсового – на 146,4 %, соевого шрота на 138,1%, а также подсолнечного шрота на 115,6%.

В объединении отметили, что стремительное наращивание производства и экспорта произошло в значительной степени благодаря комфортным условиям для добросовестных налогоплательщиков, которые воплощает Государственная налоговая служба. В "Укролияпроме" отметили, в частности, скорость и ритмичность возмещения НДС экспортерам продукции с высокой добавленной стоимостью, которые есть на уровне ведущих экономик ЕС.

"Нынешняя команда (налоговой, - ред.) обеспечивает в этом году свои обязательства перед бизнесом по возмещению НДС на рекордную сумму 131 млрд грн, что на 21% больше, чем в прошлом году", - заявил Вячеслав Петрище, главный исполнительный директор компании Allseeds, одного из крупнейших производителей и экспортеров растительных масел и шротов в Украине.

"Новая налоговая служба во главе с Сергеем Верлановим - это инстанция, к которой можно обращаться и быть услышанным. Эта инстанция – это партнер, которого добросовестный, прозрачный бизнес может не бояться, а сотрудничать", - отметил Петрище.

В компании выразили надежду, что новая налоговая служба и в будущем приложит все усилия для внедрения лучших международных стандартов и практик налогового администрирования.

Как известно, ассоциация "Укролияпром" объединяет крупнейшие масложировые предприятия Украины и ряд малых предприятий, деятельность которых связана с производством масложировой продукции.

Предприятия-члены ассоциации выпускают более 80% отечественного производства растительных масел, более 80% производства маргариновой продукции, около 26% производства майонеза.