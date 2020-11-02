Киевстар внедрил уникальный для Украины сервис блокировки фишинговых SMS

Киевстар разработал и внедрил новую услугу для противодействия кибермошенничеству, аналогов которой нет в Украине – «Защита альфанумерических имен». Это сервис для бизнес-клиентов, с помощью которого отслеживаются и блокируются SMS-сообщения с фишинговых ресурсов. С новой разработкой бизнес-клиенты Киевстар смогут защитить себя и своих клиентов от «похищения» личной информации и возможных материальных убытков.

Альфанумерическое имя – это буквенная или цифровая подпись, которая отображается в строке отправителя SMS. «Кому может быть полезна «Защита альфанумерических имен»? Всем компаниям и учреждениям, которые используют в работе SMS: банки, почтовые операторы, ритейл, представители сферы услуг и другие. Чаще всего фишинг-SMS отправляются с использованием коммерческих наименований и торговых марок известных на рынке компаний. Потому в ряде сообщений со схожих альфа-имен абоненты могут не заметить разницы и автоматически предоставить мошенникам данные о себе либо своем банковском счете», – комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

При отправке SMS абонентам Киевстар телеком оператор будет совершать постоянный мониторинг и контроль за использованием альфанумерических имен или их вариаций только партнером, а не третьим лицом. Доставка абонентам Киевстар SMS, где используются оригинальные и визуально похожие альфанумерические имена партнера, которые приходят от лиц, не уполномоченных та такие рассылки, будет блокироваться автоматически.

Киевстар прилагает большие усилия для защиты своих абонентов и партнеров от кибермошенничества. Летом этого года компания присоединилась к информационной кампании Национального банка Украины #ШахрайГудбай с целью способствовать повышению осведомленности украинцев относительно правил безопасности в цифровом мире. Также оператор поддерживает проект Ассоциации ЕМА – онлайн игру «Здолай шахрая», которая повышает осведомленность граждан о правилах безопасного пользования финансовыми инструментами и сервисами.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,4 млн абонентов. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 80% населения Украины. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телекомрынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.