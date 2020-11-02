Київстар впровадив унікальний для України сервіс блокування SMS із фішингових ресурсів

Київстар розробив та впровадив нову послугу для протидії кібершахрайству, аналогів якій немає в Україні – «Захист альфанумеричних імен». Це сервіс для бізнес-клієнтів, за допомогою якого виявляються та блокуються SMS-повідомлення з фішингових ресурсів. Із новою розробкою бізнес-клієнти Київстар зможуть захистити себе і своїх клієнтів від «викрадення» особистої інформації та можливих матеріальних втрат.

Альфанумеричне ім’я – це буквений або цифровий підпис, який відображається в рядку відправника SMS. «Для кого може бути корисним «Захист альфанумеричних імен»? Для всіх компаній та установ, які використовують в роботі інструмент SMS: банки, поштові оператори, ритейл, представники сфери послуг тощо. Найчастіше фішинг-SMS відправляються з використанням комерційних найменувань та торговельних марок відомих на ринку компаній. Тому, в низці повідомлень зі схожих альфанумеричних імен, абоненти можуть не помітити різниці та автоматично надати шахраям дані про себе або свій банківський рахунок», – коментує Павло Даніман, директор з маркетингу Київстар.

При надсиланні SMS абонентам Київстар, телеком оператор здійснюватиме постійний моніторинг та контроль за використанням альфанумеричних імен чи їх варіацій тільки партнером, а не третіми особами. Автоматично блокуватиметься доставка абонентам Київстар SMS, де використовуються оригінальні та візуально схожі альфанумеричні імена партнера, що надходять від осіб, не уповноважених на такі розсилки.

Київстар докладає усіх зусиль для захисту своїх абонентів і партнерів від кібершахраїв. Влітку цього року компанія долучилась до інформаційної кампанії Національного банку України #ШахрайГудбай з метою сприяння підвищенню обізнаності українців щодо правил безпеки в цифровому світі. Також оператор підтримує проєкт Асоціації ЄМА – онлайн гру «Здолай шахрая», яка підвищує обізнаність громадян щодо правил безпечного користування фінансовими інструментами та сервісами.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі 4G для 25,4 млн абонентів. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 20 років працює в Україні і є компанією номер 1, найдорожчим брендом, найкращим роботодавцем і найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку.