Киевстар включил 266 новых базовых станций 4G

Скоростной мобильный интернет от национального оператора Киевстар появился еще в 1260 отдаленных населенных пунктах, где проживает 632 тысячи человек. В частности, покрытие 4G в Житомирской области увеличилось на 382 населенных пункта, в Хмельницкой – 245, в Винницкой – 236, Львовской – 170, в Черниговской – на 51.

Населенные пункты, где сегодня появилась связь 4G, находятся в сельской местности. Благодаря скоростному мобильному интернету, жители сел смогут использовать новые возможности для бизнеса, образования, качественного общения и т.д.

Увеличение территории покрытия 4G стало возможным в результате использования частот диапазона 900 МГц, что позволяет мобильным операторам быстрее охватывать связью малонаселенные территории. С этой целью в июне 2020 операторы мобильной связи начали обмен радиочастотами (рефарминг) в диапазоне 900 МГц.

Рефарминг радиочастот стал возможным благодаря конструктивной позиции компании Киевстар, которая добровольно отказалась от части своего радиодиапазона. В результате телеком регулятор смог перераспределить дополнительный спектр между другими мобильными операторами, и они получили сплошные полосы радиочастот для развития 4G/LTE по всей Украине.

Киевстар продолжает увеличивать 4G покрытие и за счет других диапазонов – 1800 МГц и 2600 МГц. С начала 2020 года оператор подключил к скоростному мобильному интернету по технологии LTE почти 6 тысяч населенных пунктов. А за два года развития новой технологии связи доступ к скоростному мобильному интернету Киевстар появился в 15 тысячах населенных пунктов.

В планах компании за два года обеспечить возможность доступа к 4G для 90% населения Украины.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,4 млн абонентов. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 80% населения Украины. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.