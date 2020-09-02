Київстар включив 266 нових базових станцій 4G

Швидкісний мобільний інтернет від національного оператора Київстар з’явився ще у 1260 віддалених населених пунктів, де проживає 632 тисячі людей. Зокрема територія покриття 4G у Житомирській області збільшилась на 382 населені пункти, в Хмельницькій – 245, у Вінницькій - 236, Львівській – 170 населених пунктів, у Чернігівській області – на 51.

Усі населені пункти, де сьогодні з’явився зв’язок 4G, розташовані в сільській місцевості. Розвиток швидкісного мобільного інтернету дасть можливість мешканцям сіл отримати нові можливості для бізнесу, освіти, якісного спілкування, тощо.

Збільшення території покриття 4G стало можливим завдяки використанню частот діапазону 900 МГц, які дозволяють мобільним операторам швидше охоплювати зв’язком малонаселені території. З цією метою у липні 2020 оператори мобільного зв’язку розпочали обмін частотами (рефармінг) в діапазоні 900 МГц.

Рефармінг радіочастот відбувся завдяки конструктивній позиції компанії Київстар, яка добровільно відмовилась від частини свого діапазону. Це дало можливість телеком регулятору перерозподілити додатковий спектр між іншими мобільними операторами, щоб вони отримали суцільні смуги радіочастот для розвитку 4G/LTE по всій Україні.

Київстар продовжує збільшувати 4G покриття також в інших діапазонах – 1800 МГц і 2600 МГц. Від початку 2020 року оператор підключив до швидкісного мобільного інтернету за технологією LTE майже 6 тисяч населених пунктів. А за два роки розвитку 4G доступ до швидкісного мобільного інтернету від Київстар забезпечено в 15 тисячах населених пунктів.

У планах компанії за два роки надавати можливість доступу до швидкісного мобільного інтернету для 90% населення України.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, у тому числі 4G для 25,4 млн абонентів. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.