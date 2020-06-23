"Киевстар" первым на рынке представляет мобильное приложение для электронного документооборота с поддержкой Mobile ID

Вместо бумажных документов – цифровые файлы, а вместо чернильной подписи – цифровая: c cистемой Star.Docs "Киевстар" помогает перенести работу с документами в цифровой формат на смартфоне или планшете.

Мобильный оператор "Киевстар" совместно с Intecracy Deals, компанией по разработке программного обеспечения, представляет мобильное приложение Star.Docs для электронного документооборота: согласование, обмен и хранение юридически значимых электронных документов, а также их подписание с помощью технологии Mobile ID от "Киевстар" теперь возможно в смартфоне.

До сих пор сервисы для e-документооборота в Украине позволяли работать с цифровыми документами только с помощью мобильных версий вебсайтов. С приложением Star.Docs, установленном на смартфоне или планшете, пользователь сможет просматривать файлы, согласовывать, корректировать и хранить документы, обмениваться ими с партнерами, а также заверять с помощью электронной подписи Mobile ID от "Киевстар". Простая и четкая система в смартфоне поможет управлять процессами обмена и учета документов из любой точки мира, где есть интернет-связь.

Установив приложение Star.Docs на мобильное устройство, пользователь сможет:

согласовывать и подписывать электронные документы;

просматривать содержание электронных документов;

подтверждать запросы на удаление электронных документов;

обсуждать документы в чате;

хранить и иметь постоянный доступ к файлам;

легко найти документы;

видеть, сколько документов ожидают согласования и подписания;

оперативно получать информацию о перечне документов в сделках.

Дизайн приложения Star.Docs простой и понятный для любого пользователя, чтобы работа с цифровыми документами была легкой и удобной. В приложении можно отслеживать статус документов: подписано, требует согласования, нужна подпись, не подписан партнером. Опция группового подписания удобна для тех случаев, когда в работе несколько однотипных документов - подписав или согласовав их в один клик пользователь экономит свое время.

При разработке приложения Star.Docs были реализованы меры по защите персональных данных и самого приложения, а информация зашифрована в онлайн-сервисе. Для гарантии от утери данных система проводит регулярное резервное копирование (бэкап) информации пользователей.

Напомним, с 8 октября 2019 года использование цифровой мобильной идентификации и электронной подписи, Mobile ID, включено во все голосовые тарифные планы для корпоративных и контрактных абонентов, а стоимость услуги составляет 0 гривен. Скачать мобильное приложение Star.Docs можно в Google Play Маркет и App Store.