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"Київстар" першим на ринку преставив мобільний додаток для електронного документообігу з підтримкою Mobile ID

Новини » Прес-релізи     23.06.2020 - 09:14
"Київстар" першим на ринку преставив мобільний додаток для електронного документообігу з підтримкою Mobile ID

Замість паперових документів – цифрові файли, а замість чорнильного підпису – цифрова: з системою Star.Docs "Київстар" допомагає перенести роботу з документами в цифровий формат на смартфоні або планшеті.

Мобільний оператор "Київстар" спільно з Intecracy Deals, компанією з розробки програмного забезпечення, представляє мобільний додаток Star.Docs для електронного документообігу: узгодження, обмін і зберігання юридично значущих електронних документів, а також їх підписання з допомогою технології Mobile ID від "Київстар" тепер можливо в смартфоні.

Досі сервіси для e-документообігу в Україні дозволяли працювати з цифровими документами тільки за допомогою мобільних версій вебсайтів. З додатком Star.Docs, встановленому на смартфоні або планшеті, користувач зможе переглядати файли, погоджувати, коригувати та зберігати документи, обмінюватися ними з партнерами, а також завіряти за допомогою електронного підпису Mobile ID від "Київстар". Проста і чітка система в смартфоні допоможе керувати процесами обміну та обліку документів з будь-якої точки світу, де є інтернет-зв'язок.

Встановивши додаток Star.Docs на мобільний пристрій, користувач зможе:

  • погоджувати й підписувати електронні документи;
  • переглядати зміст електронних документів;
  • підтверджувати запити на видалення електронних документів;
  • обговорювати документи в чаті;
  • зберігати й мати постійний доступ до файлів;
  • легко знайти документи;
  • бачити, скільки документів очікують узгодження і підписання;
  • оперативно отримувати інформацію про перелік документів в угодах.

Дизайн програми Star.Docs простий і зрозумілий для будь-якого користувача, щоб робота з цифровими документами була легкою і зручною. У додатку можна відстежувати статус документів: підписано, вимагає узгодження, потрібний підпис, не підписаний партнером. Опція групового підписання зручна для тих випадків, коли в роботі кілька однотипних документів, підписавши або погодивши їх в один клік користувач економить свій час.

При розробці програми Star.Docs були реалізовані заходи з захисту персональних даних і самого додатка, а інформація зашифрована в онлайн-сервісі. Для гарантії від втрати даних система проводить регулярне резервне копіювання (бекап) інформації користувачів.

Нагадаємо, з 8 жовтня 2019 року використання цифрової мобільної ідентифікації та електронного підпису, Mobile ID, включено в усі голосові тарифні плани для корпоративних і контрактних абонентів, а вартість послуги становить 0 гривень. Завантажити мобільний додаток Star.Docs можна в Google Play Market та App Store.

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