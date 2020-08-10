Киевстар передал почти 7 тысяч защитных костюмов в больницы по всей Украине

Компания Киевстар предоставила средства на закупку 6851 защитных костюмов для медицинских работников, которые уже 5 месяцев находятся на передовой борьбы с COVID-19. Проект осуществляется в партнерстве с благотворительным фондом "Твоя опора", с которым мобильный оператор имеет опыт многолетнего сотрудничества.

Защитные костюмы были доставлены в 25 опорных больниц в 13 областях Украины. Полный перечень больниц, которые получили средства индивидуальной защиты можно посмотреть по ссылке.

"Вместе со всей страной мы продолжаем преодолевать вызовы, которые возникли из-за распространения коронавируса, поддерживать общество в это непростое время. К сожалению, статистика новых заболеваний на COVID-19 продолжает расти, а медицинские работники остаются одной из самых уязвимых категорий. Именно поэтому мы направили часть нашей благотворительной помощи на средства индивидуальной защиты для врачей. Также ранее 68000 медиков уже получили от Киевстар по 150 гривен на свои мобильные счета и безлимитный интернет на 90 дней до конца года", - отмечает Александр Комаров, президент Киевстар.

Благотворительный Фонд "Твоя опора" провел мониторинг медицинских учреждений, принимающих больных на коронавирус, и сделал анализ на предмет наличия средств защиты для медиков, после чего обратился в компанию с соответствующим запросом на благотворительную помощь. Фонд имеет надежную репутацию и проходит ежегодный аудит деятельности, а также прошел тщательную проверку на международном уровне группы VEON по этичности ведения своей деятельности. Отчетность фонда можно посмотреть на сайте http://tvoya-opora.org/.

"Благодаря Киевстар мы помогаем украинским врачам во время пандемии. Еще весной мы закупили ИВЛ, мониторы пациента и уже сегодня обеспечили врачей индивидуальными средствами защиты. Ведь у более чем 50 медиков ежедневно обнаруживают COVID-19. Нашими совместными с Киевстар усилиями мы неоднократно доказали, что можем приносить значительную пользу украинской медицине и помогать нашим соотечественникам", - комментирует Валерия Татарчук, основательница фонда "Твоя опора".

Многоразовые защитные костюмы для личной защиты врачей закуплены в ООО "Киевгума" - украинского производителя сертифицированной продукции для медицинского назначения.

Напомним, с начала карантина компания Киевстар инвестировала более 80 млн гривен в поддержку населения и страны в борьбе с COVID-19, в частности 30 млн благотворительной помощи пошли на закупку 10 аппаратов ИВЛ, 20 мониторов состояния пациентов и защитных костюмов для медиков. Кроме того, за это время мобильный оператор насчитал бонусы в эквиваленте 150 грн 68 тысячам врачей и медсестер из реестра медицинских работников Украины. 58000 из них получили бонус дважды (учитывалась дата подачи заявки и продление срока действия карантина).

В июне всем медикам, которые ранее получили бонусы, также был предоставлен доступ к безлимитному интернету на 90 дней до конца лета. Для своих абонентов и бизнес клиентов Киевстар сделал целый ряд специальных предложений, которые помогли им адаптироваться к новым реалиям и оставаться на связи со своими родными во время карантина.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,4 млн абонентов. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 80% населения Украины. В мобильной сети Киевстар средняя скорость передачи данных самая высокая среди мобильных операторов Украины, что подтверждают данные международных компаний Ookla и nPerf за 2018 и 2019 годы.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Справка о БФ "Твоя опора"

Благотворительный фонд "Твоя опора" основан в 2014 году Валерией Татарчук. Фонд создавался с целью помогать тяжелобольным детям и детям сиротам. Сейчас фонд работает в следующих направлениях: помощь детям с врожденными пороками сердца - это крупнейший проект фонда, в рамках которого фонд помогает и поддерживает ключевые медицинские учреждения Украины; помощь и опека над детскими домами; адресная помощь отдельным детям.

Фонд "Твоя опора" первая и единственная организация от Украины, которая стала членом Международной федерации сердца.

Для фонда это возможность популяризировать проблему сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), от которых ежегодно умирает более 400 000 украинцев. ССЗ - это первая причина смертности не только в Украине, но и во всем мире. Только системный подход может изменить отношение к проблеме, и найти эффективные пути для ее решения, которые повлияют на смертность - как взрослую, так и детскую.

Во время карантина "Твоя опора" закупала аппараты ИВЛ, реанимационное оборудование, защитные костюмы и другие расходные материалы для больниц.