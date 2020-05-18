"Киевстар" обратился в Комитеты Верховной Рады из-за возможных снижений доходов телеком рынка

"Киевстар" обратился в Бюджетный комитет Верховной Рады Украины, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство финансов Украины, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с информацией об осложнениях, которые могут возникнуть для инвестиций в 4G из-за неэффективных регуляторных механизмов
Как сообщает национальный телеком оператор, регулятор отрасли (НКРСИ) планирует снизить расчетную таксу за терминацию голосового трафика в сетях связи Украины с 12 копеек до 8 копеек за минуту. В перспективе нескольких ближайших лет это приведет к значительным потерям доходов телеком рынка, уменьшению налоговых выплат в госбюджет и сложностям для строительства 4G-сетей в сельской местности и на автодорогах. Обеспокоенность компании планами регулятора основывается на следующих выводах:
В "Киевстар" считают, что в условиях осложнения экономической ситуации в стране, вызванной вспышкой пандемии, телеком рынок, как один из наибольших плательщиков налогов, нуждается в поддержке со стороны государства, а не в регуляторных ограничениях. Напомним, что интернетизация сел с помощью 4G - в фокусе внимания Президента Украины Владимира Зеленского. Чтобы реализовать этот проект в запланированные сроки, мобильным операторам необходимо инвестировать как минимум 10 млрд грн. Действия, которые оборачиваются сокращением доходов мобильных операторов, могут негативно отразиться на этом проекте.
Справка о компании
"Киевстар" – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в частности LTE (4G). Услугами оператора пользуется 26 млн абонентов.
Акционеры "Киевстар" – международная группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ, Нью-Йорк и Euronext, Амстердам. "Киевстар" более 20 лет работает в Украине, и является крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, а также одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.