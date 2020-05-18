"Київстар" звернувся до Комітетів Верховної Ради через можливе зниження доходів телеком ринку

"Київстар" звернувся до Бюджетного комітету Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства фінансів України та Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики з інформацією про ускладнення, які можуть виникнути для інвестицій у 4G,через неефективні регуляторні механізми

Як повідомив національний телеком-оператор, регулятор галузі (НКРЗІ) планує зниження розрахункової такси за термінацію голосового трафіку в мережах зв’язку всередині країни з 12 до 8 копійок за хвилину. Експерти Київстар вважають, що у перспективі кількох найближчих років, це призведе до значних втрат доходів телеком ринку, зменшення податкових виплат до держбюджету й ускладнень для будівництва мереж 4G у сільській місцевості й на автошляхах. Компанія висловлює занепокоєння такими планами телеком регулятора, ґрунтуючись на наступних висновках:

Через заплановане регулятором зниження такси за термінацію трафіку сумарні втрати доходів мобільних операторів у найближчі два роки складуть близька 1,6 млрд грн. Таке зменшення доходів призведе до неможливості побудувати додаткові 2000 базових станцій 4G, які здатні забезпечити швидкісним мобільним інтернетом 15% населення України.

Державний бюджет недоотримає 32 млн грн податкових платежів у перспективі чотирьох років.

Зниження розрахункової такси за термінацію трафіку не призведе до здешевлення дзвінків на інші мережі, оскільки усі мобільні оператори надають абонентам тарифні плани із пакетними пропозиціями, до яких включено нетарифіковані хвилини дзвінків як всередині мережі, так і на номери інших мобільних операторів.

Жодне з попередніх знижень ставки інтерконнекту, що здійснював телеком регулятор, не призводило до помітного росту використання голосових послуг і завершувалось лише зменшенням доходів телеком ринку.

В Україні плата за термінацію голосового трафіку є найнижчою у порівнянні з країнами Євросоюзу та одна з найнижчих серед країн СНД.

Як вважає "Київстар", в умовах ускладнення економічної ситуації в країні, що спричинено спалахом пандемії, телекомунікаційний бізнес, як один з найбільших платників податків, потребує підтримки з боку держави, а не регуляторних обмежень. Нагадаємо, що інтернетизація сіл за допомогою 4G є у фокусі уваги Президента України Володимира Зеленського. Для реалізації цього проекту в заплановані строки мобільним операторам необхідно інвестувати щонайменше 10 млрд грн. Будь-які дії, що призводять до зменшення доходів мобільних операторів, можуть негативно позначитись на реалізації усього проекту.

Довідка про компанію

"Київстар" – український оператор телекомунікацій, який надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, зокрема 4LTE (4G). Послугами оператора користується 26 млн абонентів.

Акціонери "Київстар" – міжнародна група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ, Нью-Йорк та Euronext, Амстердам.Київстар понад 20 років працює в Україні та є найбільшим платником податків на телеком ринку, а також одним з кращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.