Киевстар и ЕМА объединились для борьбы с кибермошенничеством

Крупнейший украинский телеком оператор Киевстар и Ассоциация членов платежных систем "ЕМА" подписали Меморандум о сотрудничестве, с целью информировать украинцев и обучать пользователей интернет-услуг распознавать и обходить ловушки кибермошенников.

"Кибермошенничество – проблема всего мира. И чем дальше, тем больше новых способов обмана возникает. Лучший способ борьбы с мошенниками в сети и защиты от их уловок – развивать и соблюдать элементарные правила кибергигиены. Это касается всех пользователей интернет и телеком услуг – от 14-летнего подростка, активного пользователя соцсетей, до человека в возрасте, пользующимся в основном голосовой связью. Неправильно думать, что кибермошенничество – чья-то проблема. Лучше быть готовым и защищенным, особенно важно научить безопасному поведению в Интернете детей и людей элегантного возраста", – комментирует Юрий Прокопенко, директор по кибербезопасности Киевстар.

По данным ЕМА, ежедневно 1-2% украинцев сталкиваются с киберпреступниками через телефон, электронную почту, интернет-магазины, онлайн-сервисы трудоустройства, кредитования и публикаций объявлений. Согласно статистике, в 2020 году в Украине ежедневно в среднем осуществлялось 280 успешных для мошенников незаконных операций, то есть 12 в час (!).

"Мошенники чаще всего прибегают к методам социальной инженерии. Речь идет о введении в заблуждение граждан любыми способами, чтобы они открыли персональные данные, реквизиты платежных карточек, банковские коды, пароли мобильных операторов, или осуществили перевод средств под психологическим воздействием на пользу мошенников. Убытки пользователей от мошеннических операций с использованием социальной инженерии в разы превышают убытки от других методов платежного мошенничества. Так, средняя сумма незаконной операции с использованием социальной инженерии в 2020 году составила 2400 гривен, с использованием социальной инженерии с "угоном" SIM-карты – 12500 гривен. В то же время средняя сумма незаконной операции в интернете составляла 198 гривен", – поделился директор Ассоциации ЕМА Александр Карпов.

Наиболее действенным способом борьбы с платежным мошенничеством, в частности с социальной инженерией, является повышение уровня финансовой грамотности и платежной гигиены населения. Без тематических образовательных программ и распространением разъяснительной информации среди граждан невозможно кардинально решить проблему кибермошенничества.

Сейчас бороться с мошенничеством, становиться финансово и киберграмотным можно играя, благодаря онлайн игре "Zдолай шахрая", которая состоит из 57 тематических частей симуляторов различных видов платежного мошенничества: телефонного, банкоматного и кредитного; похищения SIM-карт; "розыгрышей" призов и тому подобного. Каждый уровень – это отдельный вид мошенничества и разъяснений, как обойти ловушку.

Киевстар активно противодействует мобильному мошенничеству, предупреждая абонентов о необходимости защиты персональных данных, например, уберечься от угона SIM-карты можно с помощью перехода на контрактную форму обслуживания (более 90% абонентов в Украине – неидентифицированы, оператор не может подтвердить их личность при перевыпуске SIM-карты, так как не имеет персональных данных таких абонентов).

Напомним, что в июле 2020 телеком оператор также стал генеральным партнером Всеукраинской информационной программы Национального банка Украины #ШахрайГудбай. А в феврале 2020 Киевстар совместно с Министерством цифровой трансформации и Уполномоченным Президента по правам ребенка запустили информационную кампанию #Неведись и просветительский портал https://stop-sexting.in.ua/ с целью защиты детей в Интернете.

Справка о Киевстар

Киевстар – наиболее крупный украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,8 млн абонентов мобильной связи и 1,1 млн абонентов фиксированного интернета. Услуги 4G компании доступны на территории, где проживает 87% населения.

Акционер Киевстар – международная Группа VEON Ltd, имеющая офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).Киевстар 23 года работает в Украине и является самым большим плательщиком налогов в бюджет на телеком-рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Справка о ЕМА

Асоциация ЕМА работает для того, чтобы сделать использование безналичных платежных инструментов и технологий при расчетах и ​​кредитовании в Украине неотъемлемым элементом финансовой культуры, таким же удобным и привычным, как в странах G-7 и ЕС.

Вместе с регуляторами рынка ЕМА формирует законодательную и нормативную основу, а также национальную программу платежей, обеспечивает возможность членам Ассоциации - банкам и компаниям – развивать безопасную инфраструктуру выпуска и обслуживания платежных инструментов и сервисов, повышать прибыльность своего бизнеса, а потребителям платежных услуг - комфортно и с удовольствием использовать платежные инструменты и сервисы для расчетов в Украине и за рубежом.