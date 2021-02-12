Київстар та ЄМА об’єдналися для боротьби з кібершахрайством

Найбільший український телеком оператор Київстар та Асоціація членів платіжних систем "ЄМА" підписали Меморандум про співпрацю. Партнери ставлять за мету інформувати українців та навчати користувачів інтернет-послуг розпізнавати та обходити пастки кібершахраїв.

"Кібершахрайство – проблема всього світу. І чим далі, тим більше нових способів обману виникає. Найкращий спосіб боротися з шахраями в мережі та захиститися від їхніх пасток – розвивати та дотримуватись елементарних правил кібергігієни. Це стосується всіх користувачів інтернет та телеком послуг – від 14 річного підлітка, активного користувача соцмереж, до людини в віці, яка користується здебільшого голосовим зв’язком. Неправильно думати, що кібершахрайство – чиясь проблема. Краще бути готовим та захищеним, а особливо важливо навчити безпечному поводженню в Інтернеті дітей та людей елегантного віку", – коментує Юрій Прокопенко, директор з кібербезпеки Київстар.

За даними ЄМА, щодня 1-2% українців стикаються з кіберзлочинцями через телефон, електронну пошту, в інтернет-крамницях, онлайн-сервісах з публікації оголошень, працевлаштування та кредитування. Відповідно до статистики, у 2020 році в Україні щодня у середньому здійснювалось 280 успішних для шахраїв незаконних операцій, тобто 12 на годину (!).

"Шахраї найчастіше вдаються до методів соціальної інженерії. Йдеться про введення в оману громадян будь-якими способами, аби вони відкрили персональні дані, реквізити платіжних карток, банківські коди та паролі мобільних операторів чи здійснили переказ коштів під психологічним впливом на користь шахраїв. Збитки користувачів від шахрайських операцій з використанням соціальної інженерії в рази перевищують збитки від інших методів платіжного шахрайства. Так, середня сума незаконної операції з використанням соціальної інженерії у 2020 році склала 2400 гривень, з використанням соціальної інженерії з угоном SIM-картки – 12500 гривень. Водночас середня сума незаконної операції в інтернеті становила 198 гривень", – поділився директор Асоціації ЄМА Олександр Карпов.

Найбільш дієвим способом боротьби із платіжним шахрайством, зокрема соціальною інженерією, є підвищення рівня фінансової грамотності та платіжної гігієни населення. Без тематичних освітніх програм та поширення роз’яснювальної інформації серед громадян неможливо кардинально вирішити проблему кібершахрайства.

Нині боротися з шахрайством та ставати фінансово і кіберосвіченим можна граючись – завдяки онлайн грі "Zдолай шахрая", яка складається з 57 тематичних частин симуляторів різних видів платіжного шахрайства: телефонне, банкоматне та кредитне; викрадення SIM-карт; "розіграші" призів, тощо. Кожен рівень – окремий вид шахрайства та роз’яснення, як обійти пастку.

Київстар активно протидіє мобільному шахрайству та попереджає абонентів про необхідність захисту особистих даних, зокрема вберегтися від викрадення SIM-картки можна за допомогою переходу на контрактну форму обслуговування (понад 90% абонентів в Україні – неідентифіковані, оператор не може підтвердити їх особистість при перевипуску SIM-картки, адже не має персональних даних таких абонентів).

Нагадаємо, що в липні 2020 року телеком оператор також став генеральним партнером Всеукраїнської інформаційної програми Національного банку України #ШахрайГудбай. А у лютому 2020 року Київстар разом із Міністерством цифрової трансформації та Уповноваженим Президента з прав дитини запустили інформаційну кампанію #Не_ведись та просвітницький портал https://stop-sexting.in.ua/ з метою захисту дітей в Інтернеті.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій для 25,8 млн абонентів мобільного зв’язку і 1,1 млн абонентів фіксованого інтернету. Послуги 4G компанії доступні на території, де проживає 87% населення.

Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, що має офіс у Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).Київстар 23 роки працює в Україні та є найбільшим платником податків до бюджету на телеком-ринку, одним із найкращих роботодавців і соціально відповідальною компанією.

Асоціація ЄМА працює для того, щоб зробити використання безготівкових платіжних інструментів та технологій при розрахунках і кредитуванні в Україні невід’ємним елементом фінансової культури, таким же зручним та звичним, як в країнах G-7 і ЄС.

Разом з регуляторами ринку ЄМА формує законодавчу і нормативну основу, а також, національну програму платежів, що забезпечує можливість членам Асоціації – банкам і компаніям розвивати безпечну інфраструктуру випуску та обслуговування платіжних інструментів та сервісів, підвищувати прибутковість свого бізнесу, а споживачам платіжних послуг – комфортно і з задоволенням використовувати платіжні інструменти і сервіси для розрахунків в Україні та за кордоном.