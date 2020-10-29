Киевстар в 3-м квартале 2020 года: 50% рост потребления мобильного интернета и новые достижения в 4G

Потребление дата-трафика на одного абонента увеличилось на 50%, количество абонентов, использующих связь 4G, также выросло на 50%. В 3 кв 2020 Киевстар инвестировал в строительство сетей скоростного мобильного интернета 1 млрд грн и уплатил 2,3 млрд грн налогов и сборов.
Результаты компании в 3 кв.2020 прокомментировал Александр Комаров, Президент «Киевстар»: «Украинский бизнес адаптировался к работе в условиях карантина. Абоненты больше используют цифровые продукты, а мобильные операторы - ускорили развитие 4G. Киевстар охватил сетью 4G территорию с 84% населения и внедряет инновации, которые помогают абонентам вести активную жизнь, работать и учиться».
Рост доходов и потребление услуг. В 3 кв 2020 доходы Киевстар выросли на 12%, что объясняется увеличением потребления абонентами различных услуг связи и передачи данных. Так, использование мобильного интернета на одного абонента увеличилось в среднем на 50%, а количество минут голосовой связи на одного абонента - на 9,7%. Средний доход от абонента мобильной связи увеличился на 14,5%, а фиксированного интернета – на 9,7%
Инновационные продукты. Киевстар внедряет инновационные решения для поддержки частных предпринимателей и корпоративных клиентов. Так, компания предложила облачное решение Microsoft Azure Stack, которое позволяет переводить бизнес-процессы в онлайн и организовывать роботу удаленных офисов в любых условиях. Кроме того, клиенты получили доступ к Open API - это уникальная платформа, которая дает бизнесу возможности самостоятельно создавать цифровые продукты, используя программы и аналитические данные Киевстар.
Абонентская база. В 3 кв 2020 мобильной связью пользовалось 25,8 млн абонентов, на 2% больше, чем во 2 кв 2020. Уменьшение абонбазы относительно 3 кв 2019 объясняется частичной приостановкой работы розничной сети во время карантина. Количество абонентов, которые пользуются мобильным интернетом, выросло на 3,4% по сравнению с 3 кв 2019 и достигло 16,8 млн, что составляет более 65% абонентской базы. Также в 3 кв 2020 на 50% увеличилось количество клиентов, которые пользуются 4G связью. Компания объясняет это ускорением строительства новых сетей скоростного интернета, особенно в небольших населенных пунктах. Количество абонентов фиксированного интернета увеличилось на 10% в сравнении с 3 кв.2019 до 1,1 млн человек.
Вынужденное социальное дистанцирование в период карантина повлияло на рост спроса на цифровые решения. Так, в 3 кв 2020 количество пользователей системы самообслуживания “Мой Киевстар” увеличилось на 52% в сравнении с 3 кв 2019.
Инвестиции в развитие сети. В 3 кв 2020 Киевстар инвестировал в строительство сетей 4G и улучшение качества связи 1,185 млрд грн. За 9 месяцев 2020 года капитальные расходы компании составили 4,2 млрд грн. Благодаря активным действиям по развитию новых технологий, Киевстар обеспечил возможность доступа к высокоскоростному мобильному интернету для 84% населения Украины.
Киевстар удерживает лидерство на телеком рынке по объемам платежей в бюджет. В 3 кв.2020 компания уплатила налогов и сборов на сумму 2,3 млрд грн.
Ключевые показатели деятельности Киевстар в 3 кв 2020 в сравнении с 3 кв 2019
|
Финансовые и операционные показатели (млн грн)
|
3 кв. 2020
|
3 кв 2019
|
3 кв.2020/ 3 кв.2019
|
9 мес 2020
|
9 мес 2019
|
9 м 2020/9 м 2019
|
Общая выручка
|
6502
|
5828
|
11,6%
|
18461
|
16577
|
11,4%
|
Выручка от услуг мобильной связи
|
6065
|
5466
|
11,0%
|
17189
|
15486
|
11,0%
|
Выручка от услуг фиксированной связи
|
399
|
333
|
19,9%
|
1172
|
995
|
17,8%
|
EBITDA
|
4411
|
3772
|
16,9%
|
12527
|
10652
|
17,6%
|
Маржа EBITDA, %
|
67,8%
|
64,7%
|
3,1п.п.
|
67,9%
|
64,3%
|
3,6 п.п
|
Капитальные затраты (без учета затрат на лицензии)
|
1185
|
1370
|
(13,5%)
|
4299
|
3505
|
22,7%
|
Мобильная связь
|
Общий операционный доход
|
6065
|
5466
|
11,0%
|
17189
|
15486
|
11,0%
|
В том числе услуги передачи данных
|
3443
|
2799
|
23,0%
|
9596
|
8037
|
19,4%
|
Абоненты (млн)
|
25,8
|
26,4
|
(2,2%)
|
|
|
|
В том числе мобильного интернета
|
16,8
|
16,3
|
3,4%
|
|
|
|
ARPU (грн)
|
78
|
69
|
14,5%
|
|
|
|
MOU (хв)
|
621
|
566
|
9,7%
|
|
|
|
Использование дата-трафика (Мбайт/пользователь)
|
5953
|
3969
|
50,0%
|
|
|
|
Фиксированная связь
|
Общая операционная выручка
|
399
|
333
|
19,9%
|
1172
|
995
|
17,8%
|
Операционная выручка ШПД
|
259
|
216
|
20,2%
|
765
|
640
|
19,5%
|
Абоненты ШПД (млн)
|
1,1
|
1,0
|
10,0%
|
|
|
|
ARPU ШПД (грн)
|
81
|
74
|
9,7%
|
|
|
Справка о Киевстар:
Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе LTE. Услугами Киевстар пользуется 25,8 млн абонентов. Сеть 4G Киевстар обслуживает территорию, где проживает 84% населения.
Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).Киевстар более 20 лет работает в Украине и является одним из крупнейших плательщиков налогов, лучшим работодателем, а также социально ответственной компанией.