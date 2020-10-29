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Киевстар в 3-м квартале 2020 года: 50% рост потребления мобильного интернета и новые достижения в 4G

 

Потребление дата-трафика на одного абонента увеличилось на 50%, количество абонентов, использующих связь 4G, также выросло на 50%. В 3 кв 2020 Киевстар инвестировал в строительство сетей скоростного мобильного интернета 1 млрд грн и уплатил 2,3 млрд грн налогов и сборов.

Результаты компании в 3 кв.2020 прокомментировал Александр Комаров, Президент «Киевстар»: «Украинский бизнес адаптировался к работе в условиях карантина. Абоненты больше используют цифровые продукты, а мобильные операторы - ускорили развитие 4G. Киевстар охватил сетью 4G территорию с 84% населения и внедряет инновации, которые помогают абонентам вести активную жизнь, работать и учиться».

Рост доходов и потребление услуг. В 3 кв 2020 доходы Киевстар выросли на 12%, что объясняется увеличением потребления абонентами различных услуг связи и передачи данных. Так, использование мобильного интернета на одного абонента увеличилось в среднем на 50%, а количество минут голосовой связи на одного абонента - на 9,7%. Средний доход от абонента мобильной связи увеличился на 14,5%, а фиксированного интернета – на 9,7%

Инновационные продукты. Киевстар внедряет инновационные решения для поддержки частных предпринимателей и корпоративных клиентов. Так, компания предложила облачное решение Microsoft Azure Stack, которое позволяет переводить бизнес-процессы в онлайн и организовывать роботу удаленных офисов в любых условиях. Кроме того, клиенты получили доступ к Open API - это уникальная платформа, которая дает бизнесу возможности самостоятельно создавать цифровые продукты, используя программы и аналитические данные Киевстар.

Абонентская база. В 3 кв 2020 мобильной связью пользовалось 25,8 млн абонентов, на 2% больше, чем во 2 кв 2020. Уменьшение абонбазы относительно 3 кв 2019 объясняется частичной приостановкой работы розничной сети во время карантина. Количество абонентов, которые пользуются мобильным интернетом, выросло на 3,4% по сравнению с 3 кв 2019 и достигло 16,8 млн, что составляет более 65% абонентской базы. Также в 3 кв 2020 на 50% увеличилось количество клиентов, которые пользуются 4G связью. Компания объясняет это ускорением строительства новых сетей скоростного интернета, особенно в небольших населенных пунктах. Количество абонентов фиксированного интернета увеличилось на 10% в сравнении с 3 кв.2019 до 1,1 млн человек.

Вынужденное социальное дистанцирование в период карантина повлияло на рост спроса на цифровые решения. Так, в 3 кв 2020 количество пользователей системы самообслуживания “Мой Киевстар” увеличилось на 52% в сравнении с 3 кв 2019.

Инвестиции в развитие сети. В 3 кв 2020 Киевстар инвестировал в строительство сетей 4G и улучшение качества связи 1,185 млрд грн. За 9 месяцев 2020 года капитальные расходы компании составили 4,2 млрд грн. Благодаря активным действиям по развитию новых технологий, Киевстар обеспечил возможность доступа к высокоскоростному мобильному интернету для 84% населения Украины.

Киевстар удерживает лидерство на телеком рынке по объемам платежей в бюджет. В 3 кв.2020 компания уплатила налогов и сборов на сумму 2,3 млрд грн.

Ключевые показатели деятельности Киевстар в 3 кв 2020 в сравнении с 3 кв 2019

Финансовые и операционные показатели (млн грн)

3 кв. 2020

3 кв 2019

3 кв.2020/ 3 кв.2019

9 мес 2020

9 мес 2019

9 м 2020/9 м 2019

Общая выручка

6502

5828

11,6%

18461

16577

11,4%

Выручка от услуг мобильной связи

6065

5466

11,0%

17189

15486

11,0%

Выручка от услуг фиксированной связи

399

333

19,9%

1172

995

17,8%

EBITDA

4411

3772

16,9%

12527

10652

17,6%

Маржа EBITDA, %

67,8%

64,7%

3,1п.п.

67,9%

64,3%

3,6 п.п

Капитальные затраты (без учета затрат на лицензии)

1185

1370

(13,5%)

4299

3505

22,7%

Мобильная связь

Общий операционный доход

6065

5466

11,0%

17189

15486

11,0%

В том числе услуги передачи данных

3443

2799

23,0%

9596

8037

19,4%

Абоненты (млн)

25,8

26,4

(2,2%)

В том числе мобильного интернета

16,8

16,3

3,4%

ARPU (грн)

78

69

14,5%

MOU (хв)

621

566

9,7%

Использование дата-трафика (Мбайт/пользователь)

5953

3969

50,0%

Фиксированная связь

Общая операционная выручка

399

333

19,9%

1172

995

17,8%

Операционная выручка ШПД

259

216

20,2%

765

640

19,5%

Абоненты ШПД (млн)

1,1

1,0

10,0%

ARPU ШПД (грн)

81

74

9,7%

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Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе LTE. Услугами Киевстар пользуется 25,8 млн абонентов. Сеть 4G Киевстар обслуживает территорию, где проживает 84% населения.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).Киевстар более 20 лет работает в Украине и является одним из крупнейших плательщиков налогов, лучшим работодателем, а также социально ответственной компанией.

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