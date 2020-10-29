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Київстар у 3-му кварталі 2020 року: 50% ріст споживання мобільного інтернету та нові досягнення в 4G

 

Використання дата-трафіку на одного абонента зросло на 50%. Кількість абонентів, що користуються зв’язком 4G, також зросла на 50%. У 3 кв 2020 Київстар інвестував у будівництво мереж швидкісного мобільного інтернету понад 1 млрд грн і сплатив 2,3 млрд грн податків та зборів.

Результати компанії у 3 кв.2020 прокоментував Олександр Комаров, Президент «Київстар»: «Український бізнес адаптувався до роботи в умовах карантину. Зокрема, абоненти більше використовують цифрові продукти, а мобільні оператори - збільшують покриття 4G. Київстар охопив мережею 4G територію, де проживає 84% населення України та запровадив інновації, які допомагають абонентам вести активне життя, працювати і навчатись».

Ріст доходів і використання послуг. У третьому кварталі 2020 доходи Київстар зросли на 12% завдяки збільшенню використання абонентами різних послуг зв’язку та передачі даних. Так, використання мобільного інтернету на одного абонента зросло в середньому на 50%, а голосового зв’язку на одного абонента - на 9,7%. Середній дохід від абонента мобільного зв’язку зріс на 14,5%, а від абонента фіксованого зв’язку - на 9,7%.

Інноваційні продукти. Київстар запровадив інноваційні рішення для підтримки приватних підприємців та корпоративних клієнтів. Так, компанія пропонує хмарне рішення Microsoft Azure Stack, яке дає можливість переводити бізнес-процеси в онлайн і організовувати роботу віддалених офісів у будь-яких умовах. Крім того, клієнти отримали доступ до Open API - це унікальна платформа, яка дає бізнесу можливість самостійно створювати цифрові продукти, використовуючи програми та аналітичні дані Київстар.

Абонентська база. У 3 кв 2020 мобільним зв’язком користувалось 25,8 млн абонентів. У порівнянні з 2 кв 2020 абонентська база збільшилась на 2%. Зменшення кількості абонентів відносно 3 кв 2019 пояснюється призупиненням роботи частини роздрібної мережі компанії під час карантину. Кількість абонентів, що користуються мобільним інтернетом, зросла на 3,4% у порівнянні з 3 кв 2019 і досягла 16,8 млн, або більше 65% абонентської бази. Також у 3 кв 2020 збільшилась на 50% кількість абонентів, що користуються зв’язком 4G. Компанія пов’язує це із прискоренням будівництва нових мереж швидкісного мобільного інтернету, зокрема в невеликих населених пунктах. Кількість абонентів фіксованого інтернету збільшилась на 10% у порівнянні з 3 кв.2019 і склала 1,1 млн.

Вимушене соціальне дистанціювання під час карантину призвело до збільшення попиту на цифрові продукти. Так, у 3 кв 2020 кількість користувачів системи самообслуговування “Мій Київстар” збільшилась на 52% у порівнянні з 3 кв 2019.

Інвестиції в розвиток мережі. У 3 кв 2020 Київстар витратив на будівництво мереж 4G і покращення якості зв’язку 1,185 млрд грн. За 9 місяців 2020 капітальні витрати компанії склали 4,2 млрд грн. Завдяки активним діям по розвитку нових технологій, Київстар забезпечив можливість доступу до високошвидкісного мобільного інтернету для 84% населення України.

Київстар утримує лідерство серед телеком операторів України у виконанні фінансових зобов’язань перед державним бюджетом – у 3 кв.2020 компанія сплатила податків та зборів на загальну суму 2,3 млрд грн.

Ключові показники діяльності Київстар у 3-му кв 2020 у порівнянні з аналогічним періодом 2019

Фінансові й операційні показники (млн грн)

3 кв. 2020

3 кв 2019

3 кв.2020/ 3 кв.2019

9 міс 2020

9 міс 2019

9 м 2020/9 м 2019

Загальна виручка

6502

5828

11,6%

18461

16577

11,4%

Виручка від послуг мобільного зв’язку

6065

5466

11,0%

17189

15486

11,0%

Виручка від послуг фіксованого зв’язку

399

333

19,9%

1172

995

17,8%

EBITDA

4411

3772

16,9%

12527

10652

17,6%

Маржа EBITDA, %

67,8%

64,7%

3,1п.п.

67,9%

64,3%

3,6 п.п

Капітальні витрати (без урахування витрат на ліцензії)

1185

1370

(13,5%)

4299

3505

22,7%

Мобільний зв’язок

Загальний операційний дохід

6065

5466

11,0%

17189

15486

11,0%

У тому числі послуги передачі даних

3443

2799

23,0%

9596

8037

19,4%

Абоненти (млн)

25,8

26,4

(2,2%)

У тому числі мобільного інтернету

16,8

16,3

3,4%

ARPU (грн)

78

69

14,5%

MOU (хв)

621

566

9,7%

Використання дата-трафіку (Мбайт/користувач)

5953

3969

50,0%

Фіксований зв’язок

Загальна операційна виручка

399

333

19,9%

1172

995

17,8%

Операційна виручка ШПД

259

216

20,2%

765

640

19,5%

Абоненти ШПД (млн)

1,1

1,0

10,0%

ARPU ШПД (грн)

81

74

9,7%

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Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі LTE. Послугами Київстар користується 25,8 млн абонентів. Мережа 4G Київстар обслуговує територію, де проживає 84% населення.

Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).Київстар понад 20 років працює в Україні, і є одним з найбільших платників податків, а також суспільно відповідальною компанією.

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