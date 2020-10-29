Киевстар в 3-м квартале 2020 года: 50% рост потребления мобильного интернета и новые достижения в 4G

Потребление дата-трафика на одного абонента увеличилось на 50%, количество абонентов, использующих связь 4G, также выросло на 50%. В 3 кв 2020 Киевстар инвестировал в строительство сетей скоростного мобильного интернета 1 млрд грн и уплатил 2,3 млрд грн налогов и сборов.

Результаты компании в 3 кв.2020 прокомментировал Александр Комаров, Президент «Киевстар»: «Украинский бизнес адаптировался к работе в условиях карантина. Абоненты больше используют цифровые продукты, а мобильные операторы - ускорили развитие 4G. Киевстар охватил сетью 4G территорию с 84% населения и внедряет инновации, которые помогают абонентам вести активную жизнь, работать и учиться».

Рост доходов и потребление услуг. В 3 кв 2020 доходы Киевстар выросли на 12%, что объясняется увеличением потребления абонентами различных услуг связи и передачи данных. Так, использование мобильного интернета на одного абонента увеличилось в среднем на 50%, а количество минут голосовой связи на одного абонента - на 9,7%. Средний доход от абонента мобильной связи увеличился на 14,5%, а фиксированного интернета – на 9,7%

Инновационные продукты. Киевстар внедряет инновационные решения для поддержки частных предпринимателей и корпоративных клиентов. Так, компания предложила облачное решение Microsoft Azure Stack, которое позволяет переводить бизнес-процессы в онлайн и организовывать роботу удаленных офисов в любых условиях. Кроме того, клиенты получили доступ к Open API - это уникальная платформа, которая дает бизнесу возможности самостоятельно создавать цифровые продукты, используя программы и аналитические данные Киевстар.

Абонентская база. В 3 кв 2020 мобильной связью пользовалось 25,8 млн абонентов, на 2% больше, чем во 2 кв 2020. Уменьшение абонбазы относительно 3 кв 2019 объясняется частичной приостановкой работы розничной сети во время карантина. Количество абонентов, которые пользуются мобильным интернетом, выросло на 3,4% по сравнению с 3 кв 2019 и достигло 16,8 млн, что составляет более 65% абонентской базы. Также в 3 кв 2020 на 50% увеличилось количество клиентов, которые пользуются 4G связью. Компания объясняет это ускорением строительства новых сетей скоростного интернета, особенно в небольших населенных пунктах. Количество абонентов фиксированного интернета увеличилось на 10% в сравнении с 3 кв.2019 до 1,1 млн человек.

Вынужденное социальное дистанцирование в период карантина повлияло на рост спроса на цифровые решения. Так, в 3 кв 2020 количество пользователей системы самообслуживания “Мой Киевстар” увеличилось на 52% в сравнении с 3 кв 2019.

Инвестиции в развитие сети. В 3 кв 2020 Киевстар инвестировал в строительство сетей 4G и улучшение качества связи 1,185 млрд грн. За 9 месяцев 2020 года капитальные расходы компании составили 4,2 млрд грн. Благодаря активным действиям по развитию новых технологий, Киевстар обеспечил возможность доступа к высокоскоростному мобильному интернету для 84% населения Украины.

Киевстар удерживает лидерство на телеком рынке по объемам платежей в бюджет. В 3 кв.2020 компания уплатила налогов и сборов на сумму 2,3 млрд грн.

Ключевые показатели деятельности Киевстар в 3 кв 2020 в сравнении с 3 кв 2019

Финансовые и операционные показатели (млн грн) 3 кв. 2020 3 кв 2019 3 кв.2020/ 3 кв.2019 9 мес 2020 9 мес 2019 9 м 2020/9 м 2019 Общая выручка 6502 5828 11,6% 18461 16577 11,4% Выручка от услуг мобильной связи 6065 5466 11,0% 17189 15486 11,0% Выручка от услуг фиксированной связи 399 333 19,9% 1172 995 17,8% EBITDA 4411 3772 16,9% 12527 10652 17,6% Маржа EBITDA, % 67,8% 64,7% 3,1п.п. 67,9% 64,3% 3,6 п.п Капитальные затраты (без учета затрат на лицензии) 1185 1370 (13,5%) 4299 3505 22,7% Мобильная связь Общий операционный доход 6065 5466 11,0% 17189 15486 11,0% В том числе услуги передачи данных 3443 2799 23,0% 9596 8037 19,4% Абоненты (млн) 25,8 26,4 (2,2%) В том числе мобильного интернета 16,8 16,3 3,4% ARPU (грн) 78 69 14,5% MOU (хв) 621 566 9,7% Использование дата-трафика (Мбайт/пользователь) 5953 3969 50,0% Фиксированная связь Общая операционная выручка 399 333 19,9% 1172 995 17,8% Операционная выручка ШПД 259 216 20,2% 765 640 19,5% Абоненты ШПД (млн) 1,1 1,0 10,0% ARPU ШПД (грн) 81 74 9,7%

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе LTE. Услугами Киевстар пользуется 25,8 млн абонентов. Сеть 4G Киевстар обслуживает территорию, где проживает 84% населения.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).Киевстар более 20 лет работает в Украине и является одним из крупнейших плательщиков налогов, лучшим работодателем, а также социально ответственной компанией.