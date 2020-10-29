Київстар у 3-му кварталі 2020 року: 50% ріст споживання мобільного інтернету та нові досягнення в 4G

Використання дата-трафіку на одного абонента зросло на 50%. Кількість абонентів, що користуються зв’язком 4G, також зросла на 50%. У 3 кв 2020 Київстар інвестував у будівництво мереж швидкісного мобільного інтернету понад 1 млрд грн і сплатив 2,3 млрд грн податків та зборів.
Результати компанії у 3 кв.2020 прокоментував Олександр Комаров, Президент «Київстар»: «Український бізнес адаптувався до роботи в умовах карантину. Зокрема, абоненти більше використовують цифрові продукти, а мобільні оператори - збільшують покриття 4G. Київстар охопив мережею 4G територію, де проживає 84% населення України та запровадив інновації, які допомагають абонентам вести активне життя, працювати і навчатись».
Ріст доходів і використання послуг. У третьому кварталі 2020 доходи Київстар зросли на 12% завдяки збільшенню використання абонентами різних послуг зв’язку та передачі даних. Так, використання мобільного інтернету на одного абонента зросло в середньому на 50%, а голосового зв’язку на одного абонента - на 9,7%. Середній дохід від абонента мобільного зв’язку зріс на 14,5%, а від абонента фіксованого зв’язку - на 9,7%.
Інноваційні продукти. Київстар запровадив інноваційні рішення для підтримки приватних підприємців та корпоративних клієнтів. Так, компанія пропонує хмарне рішення Microsoft Azure Stack, яке дає можливість переводити бізнес-процеси в онлайн і організовувати роботу віддалених офісів у будь-яких умовах. Крім того, клієнти отримали доступ до Open API - це унікальна платформа, яка дає бізнесу можливість самостійно створювати цифрові продукти, використовуючи програми та аналітичні дані Київстар.
Абонентська база. У 3 кв 2020 мобільним зв’язком користувалось 25,8 млн абонентів. У порівнянні з 2 кв 2020 абонентська база збільшилась на 2%. Зменшення кількості абонентів відносно 3 кв 2019 пояснюється призупиненням роботи частини роздрібної мережі компанії під час карантину. Кількість абонентів, що користуються мобільним інтернетом, зросла на 3,4% у порівнянні з 3 кв 2019 і досягла 16,8 млн, або більше 65% абонентської бази. Також у 3 кв 2020 збільшилась на 50% кількість абонентів, що користуються зв’язком 4G. Компанія пов’язує це із прискоренням будівництва нових мереж швидкісного мобільного інтернету, зокрема в невеликих населених пунктах. Кількість абонентів фіксованого інтернету збільшилась на 10% у порівнянні з 3 кв.2019 і склала 1,1 млн.
Вимушене соціальне дистанціювання під час карантину призвело до збільшення попиту на цифрові продукти. Так, у 3 кв 2020 кількість користувачів системи самообслуговування “Мій Київстар” збільшилась на 52% у порівнянні з 3 кв 2019.
Інвестиції в розвиток мережі. У 3 кв 2020 Київстар витратив на будівництво мереж 4G і покращення якості зв’язку 1,185 млрд грн. За 9 місяців 2020 капітальні витрати компанії склали 4,2 млрд грн. Завдяки активним діям по розвитку нових технологій, Київстар забезпечив можливість доступу до високошвидкісного мобільного інтернету для 84% населення України.
Київстар утримує лідерство серед телеком операторів України у виконанні фінансових зобов’язань перед державним бюджетом – у 3 кв.2020 компанія сплатила податків та зборів на загальну суму 2,3 млрд грн.
Ключові показники діяльності Київстар у 3-му кв 2020 у порівнянні з аналогічним періодом 2019
|
Фінансові й операційні показники (млн грн)
|
3 кв. 2020
|
3 кв 2019
|
3 кв.2020/ 3 кв.2019
|
9 міс 2020
|
9 міс 2019
|
9 м 2020/9 м 2019
|
Загальна виручка
|
6502
|
5828
|
11,6%
|
18461
|
16577
|
11,4%
|
Виручка від послуг мобільного зв’язку
|
6065
|
5466
|
11,0%
|
17189
|
15486
|
11,0%
|
Виручка від послуг фіксованого зв’язку
|
399
|
333
|
19,9%
|
1172
|
995
|
17,8%
|
EBITDA
|
4411
|
3772
|
16,9%
|
12527
|
10652
|
17,6%
|
Маржа EBITDA, %
|
67,8%
|
64,7%
|
3,1п.п.
|
67,9%
|
64,3%
|
3,6 п.п
|
Капітальні витрати (без урахування витрат на ліцензії)
|
1185
|
1370
|
(13,5%)
|
4299
|
3505
|
22,7%
|
Мобільний зв’язок
|
|
|
|
|
|
|
Загальний операційний дохід
|
6065
|
5466
|
11,0%
|
17189
|
15486
|
11,0%
|
У тому числі послуги передачі даних
|
3443
|
2799
|
23,0%
|
9596
|
8037
|
19,4%
|
Абоненти (млн)
|
25,8
|
26,4
|
(2,2%)
|
|
|
|
У тому числі мобільного інтернету
|
16,8
|
16,3
|
3,4%
|
|
|
|
ARPU (грн)
|
78
|
69
|
14,5%
|
|
|
|
MOU (хв)
|
621
|
566
|
9,7%
|
|
|
|
Використання дата-трафіку (Мбайт/користувач)
|
5953
|
3969
|
50,0%
|
|
|
|
Фіксований зв’язок
|
|
|
|
|
|
|
Загальна операційна виручка
|
399
|
333
|
19,9%
|
1172
|
995
|
17,8%
|
Операційна виручка ШПД
|
259
|
216
|
20,2%
|
765
|
640
|
19,5%
|
Абоненти ШПД (млн)
|
1,1
|
1,0
|
10,0%
|
|
|
|
ARPU ШПД (грн)
|
81
|
74
|
9,7%
|
|
|
Довідка про Київстар:
Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі LTE. Послугами Київстар користується 25,8 млн абонентів. Мережа 4G Київстар обслуговує територію, де проживає 84% населення.
Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).Київстар понад 20 років працює в Україні, і є одним з найбільших платників податків, а також суспільно відповідальною компанією.