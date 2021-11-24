В Киевсовете рассказали, как будет действовать власть в случае принятия закона о столице

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Киевсовета от "УДАРа Виталия Кличко" Дмитрия Белоцерковца.

"У авторов преобладает желание сделать закон, в котором центральная власть получила бы максимальное влияние на ситуацию. Поэтому они хотят разделить должности главы КГГА и городского головы. Это делается, чтобы создать политический дуализм ветвей власти. И глава КГГА сможет "качать" ситуацию, чтобы отстаивать политические, а не городские интересы. Если мэр будет в их понимании нелоялен к центральным властям, будут вставлять палки в колеса. Потому что они не понимают, как поступать по-другому и политически эффективно", - подчеркнул Белоцерковец.

По его словам, существенное нарушение принципов местного самоуправления содержится в переходных положениях закона, где речь идет о контроле районных советов.

"В переходный период, который может длиться до 2025 года, вертикаль центральной власти фактически узурпирует власть в районах города. Районные государственные администрации будут продолжать существовать до момента создания районных исполкомов, и будут подчиняться главе КГГА. Полномочия РГА - на 90% полномочия местного самоуправления, а значит, не могут подчиняться вертикали государственной власти. Если такое происходит - это реальная узурпация власти", - подытожил Белоцерковец.