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В Киевсовете рассказали, как будет действовать власть в случае принятия закона о столице

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Киев, Среда 24 ноября 2021 11:27
В Киевсовете рассказали, как будет действовать власть в случае принятия закона о столице Фото: в Киевсовете рассказали, как будет действовать власть в случае принятия закона о столице (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В случае принятия закона о столице назначенный председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) сможет давить на городского голову в интересах центральной власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Киевсовета от "УДАРа Виталия Кличко" Дмитрия Белоцерковца.

"У авторов преобладает желание сделать закон, в котором центральная власть получила бы максимальное влияние на ситуацию. Поэтому они хотят разделить должности главы КГГА и городского головы. Это делается, чтобы создать политический дуализм ветвей власти. И глава КГГА сможет "качать" ситуацию, чтобы отстаивать политические, а не городские интересы. Если мэр будет в их понимании нелоялен к центральным властям, будут вставлять палки в колеса. Потому что они не понимают, как поступать по-другому и политически эффективно", - подчеркнул Белоцерковец.

По его словам, существенное нарушение принципов местного самоуправления содержится в переходных положениях закона, где речь идет о контроле районных советов.

"В переходный период, который может длиться до 2025 года, вертикаль центральной власти фактически узурпирует власть в районах города. Районные государственные администрации будут продолжать существовать до момента создания районных исполкомов, и будут подчиняться главе КГГА. Полномочия РГА - на 90% полномочия местного самоуправления, а значит, не могут подчиняться вертикали государственной власти. Если такое происходит - это реальная узурпация власти", - подытожил Белоцерковец.

Напомним, в финальную редакцию законопроекта о столице поступило около 914 поправок.

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