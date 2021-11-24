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У Київраді розповіли, як діятиме влада в разі ухвалення закону про столицю

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Київ, Середа 24 листопада 2021 11:27
У Київраді розповіли, як діятиме влада в разі ухвалення закону про столицю Фото: у Київраді розповіли, як діятиме влада в разі ухвалення закону про столицю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

В разі ухвалення закону про столицю призначений голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) зможе тиснути на міського голову в інтересах центральної влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Київради від "УДАРу Віталія Кличка" Дмитра Білоцерковця.

"В авторів переважає бажання зробити закон, в якому центральна влада отримала б максимальний вплив на ситуацію. Тому вони хочуть розділити посади голови КМДА і міського голови. Це робиться, щоб утворити політичний дуалізм гілок влади. І голова КМДА зможе "качати" ситуацію, щоб відстоювати політичні, а не міські інтереси. Якщо мер буде в їх розумінні нелояльним до центральної влади, будуть вставляти палки в колеса. Тому що вони не розуміють, як діяти по-іншому і політично ефективно", - наголосив Білоцерковець.

За його словами, суттєве порушення принципів місцевого самоврядування міститься у перехідних положеннях закону, де йдеться про контроль над районними радами.

"У перехідний період, який може тривати до 2025 року, вертикаль центральної влади, фактично, узурпує владу в районах міста. Районні державні адміністрації будуть продовжувати існувати до моменту створення районних виконкомів і підкорятимуться голові КМДА. Повноваження РДА - на 90% повноваження місцевого самоврядування, а отже не можуть підкорятись вертикалі державної влади. Якщо таке відбувається - це реальна узурпація влади", - підсумував Білоцерковець.

Нагадаємо, до фінальної редакції законопроекту про столицю надійшло близько 914 поправок.

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