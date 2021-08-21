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Киевсовет вызывает на заседание министра культуры из-за разрушения памятников культуры

Автор: РБК-Украина

Министра культуры Александра Ткаченко приглашают на сессионное заседание Киевского городского совета, где будет рассматриваться проект решения о защите исторических домов, которые из-за позиции Минкульта не имеют статуса объектов культурного наследия.

Об этом сообщил депутат Киевсовета от партии "УДАР Виталия Кличко", советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в Facebook.

"Александр Ткаченко, вы решитесь прийти на сессию Киевсовета? Ибо к вам накопилось ну очень много вопросов от киевлян... Уже более трех лет министерство игнорирует представление КГГА о внесении 1469 объектов в Реестр культурного наследия", - написал Дмитрий Белоцерковец.

Он заметил, что в первую очередь нуждаются в защите объекты, построенные более 100 лет назад, не имеющие статуса объектов культурного наследия, но которым может угрожать уничтожение или повреждение.

"Также у вас будет возможность рассказать, почему продолжает уничтожаться Гостиный двор", - отметил Белоцерковец.

Напомним, в начале августа представители многих общественных организаций Киева подписали обращение к президенту с требованием наконец выполнить обещание и принять меры для спасения объекта государственной собственности - памятника национального значения "Гостиный двор".

"Если от министра культуры мы и дальше будем слышать только слова, то мы оставляем за собой право на акции прямого действия, которые будут направлены на репутацию соответствующих министерств и правительства в целом", - предупредили киевляне.

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КиевМинистерство культуры