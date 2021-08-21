Київрада викликає на засідання міністра культури через руйнацію пам’яток культури

"Олександр Ткаченко, ви наважитеся прийти на сесію Київради? Бо до вас накопичилось ну дуже багато запитань від киян… Вже понад три роки міністерство ігнорує подання КМДА про внесення 1469 об’єктів до Реєстру культурної спадщини", - написав Дмитро Білоцерковець.

Він зауважив, що в першу чергу потребують захисту об’єкти, збудовані понад 100 років тому, які не мають статусу об’єктів культурної спадщини, проте яким може загрожувати знищення або пошкодження.

”Також у вас буде можливість розказати чому продовжує знищуватись Гостинний двір", - зауважив Білоцерковець.

Нагадаємо, на початку серпня представники багатьох громадських організацій Києва підписали звернення до президента з вимогою нарешті виконати обіцянку та вжити заходів для порятунку об'єкта державної власності - пам'ятки національного значення "Гостиний двір".

"Якщо від міністра культури ми і далі чутимемо лише слова, то ми залишаємо за собою право на акції прямої дії, котрі будуть направлені на репутацію відповідних міністерств і уряду в цілому", - попередили кияни.