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Ассоциация городов призвала Кабмин погасить миллиардные долги за проезд льготников в транспорте

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Киев, Среда 12 мая 2021 11:19
Ассоциация городов призвала Кабмин погасить миллиардные долги за проезд льготников в транспорте Фото: Кабмин призвали погасить миллиардные долги за проезд льготников в транспорте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В 2016 года государство не выполняет норму Конституции о компенсации расходов из местного бюджета, возникших в результате решений центральной власти. В частности, не компенсирует общинам средства за перевозку льготных категорий пассажиров в общественном транспорте.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации городов Украины, которая призвала правительство исправить эту ситуацию.

"Вопреки конституционным нормам, с 2016 года государство отказалось финансировать гарантированные законами льготы, в частности льготу на проезд. Таким образом, она переложила свои обязанности на органы местного самоуправления без предоставления им дополнительных источников доходов. В то же время, льготы, гарантированные государством, должны предусматривать собой стопроцентное финансирование за счет средств государственного бюджета", - говорится в заявлении.

Ассоциация городов Украины отметила, что отсутствие компенсаций вредит громадам.

"Громады ежегодно тратят миллиарды гривен на обеспечение жителям гарантий, установленных государством. Это приводит к недофинансированию других социально значимых сфер, в частности образования, здравоохранения и социальной защиты населения. Эта ситуация также приводит к деградации транспортной системы города, невозможности полноценно обеспечить транспортную доступность граждан в учреждения первоочередной необходимости: школ, аптек, больниц, продуктовых магазинов", - отмечают мэры городов.

В АГУ призвали Кабмин погасить задолженность, ведь без этих средств городским головам придется поднять цены.

"Поэтому, органы местного самоуправления призывают правительство предусмотреть в государственном бюджете средства на финансирование льгот на проезд и погасить долги за компенсацию в предыдущие годы. В случае не выделения из государственного бюджета необходимых средств, органы местного самоуправления будут вынуждены поднять цены на проезд в общественном транспорте, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение на территориях громад", - подчеркнули в заявлении.

Напомним, ранее Ассоциация городов Украины призвала не допустить принятия законопроектов, которые лишают местное самоуправление полномочий в сфере охраны культурного наследия.

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