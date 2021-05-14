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Київрада вимагає від Кабміну повернути борги за пільгові перевезення пасажирів з інших міст

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Київ, П'ятниця 14 травня 2021 11:50
Київрада вимагає від Кабміну повернути борги за пільгові перевезення пасажирів з інших міст Фото: Київська міська рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Київська міська рада проголосувала за направлення звернення до Кабінету міністрів та Верховної ради з вимогою погасити заборгованість за пільгові перевезення пасажирів з інших міст з 2016 року. Рішення підтримали 88 депутатів

Про це повідомляє офіційний сайт Київради.

У зверненні депутати нагадують урядовцям, що саме держава має фінансувати пільги, які встановлює.

"До 2016 року компенсаційні виплати за пільговий проїзд здійснювались шляхом надання місцевим бюджетам субвенції з Державного бюджету. Проте, у 2016 році до Бюджетного кодексу України були внесені зміни. Таким чином, всупереч вимогам Конституції, держава відмовилась фінансувати з держбюджету гарантований нею пільговий проїзд, який був встановлений рішеннями державних органів", - сказано у зверненні.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, видатки з міського бюджету Києва на компенсацію пільгового проїзду у 2019 році вони склали 747,7 млн грн, у 2020 році - 489 млн грн, а на 2021 рік заплановано витратити 803,3 млн грн.

Він наголосив на тому, що в умовах епідемії коронавірусу місту складно виділяти необхідні кошти. Особливо, коли держава несправедливо продовжує вилучати з бюджету Києва надходження від ПДФО - 60% замість 40 %, як з інших міст.

"В умовах обмеженого фінансового ресурсу та відсутності фінансової підтримки з державного бюджету все частіше ставиться під питання можливість подальшого фінансування встановлених державою пільг на перевезення з місцевих бюджетів. Київська міська рада звертається до уряду та парламенту з вимогою врегулювати питання компенсації виплат за пільговий проїзд з державного бюджету", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, раніше Асоціація міст закликала Кабмін погасити мільярдні борги за проїзд пільговиків у транспорті.

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