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Киевсовет призвал центральную власть прекратить давить на местное самоуправление

Автор: Наталия Гурковская

Киевский городской совет обратился к Верховной раде, президенту Украины и Офису Генпрокурора о недопущении политического давления на оппозиционных политиков и местное самоуправление. Политические преследования раскалывают страну, повышают нестабильность и ставят под угрозу независимость Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение, принятое на сессии Киевсовета 20 января.

"Политические преследования - это бумеранг, который бьет по Украине. Потому что сеять хаос и нестабильность в то время, когда враг стоит на государственной границе, означает подвергать угрозе суверенитет Украины и ее независимость. Политические преследования - это короткий путь к узурпации власти. Обращаемся к главам депутатских фракций и групп в Верховной раде Украины, президенту Украины и Офису Генерального прокурора с призывом отказаться от идеи усиления раскола общества. Требуем прекратить преследование пятого президента Украины Петра Порошенко, других оппозиционных политиков, а также прекратить давление на городских голов и других представителей местного самоуправления. Призываем встать на защиту интересов украинского государства и наших граждан", - говорится в обращении Киевсовета.

Столичные депутаты отмечают, что сила закона в Украине сегодня проигрывает закону силы. Об этом свидетельствуют и давление центральной властей на Порошенко, и бесконечные обыски правоохранителей в подразделениях КГГА и на коммунальных предприятиях, и попытки поспешно, в нарушение законодательства принять в парламенте неконституционный Закон о столице.

"Использование центральной властью админресурса, преследование, обыски, суды и давление против политических оппонентов только раскалывают страну изнутри. Другой цвет партийных флагов, успех других, другая точка зрения не должны быть поводом для давления, обысков или судилищ. Право быть другим - это демократия. Преследование за это право - диктатура", - подчеркивается в заявлении.

Киевсовет выражает уверенность, что сегодня приоритетом для власти и оппозиции должно стать объединение вокруг защиты интересов и границ государства. Призываем бороться не друг против друга, а за Украину, подчеркивают киевские депутаты.

Как сообщалось, во время очередного обыска правоохранителей в КГГА прокуратура пыталась получить доступ к уникальному архиву технической документации о недвижимом имуществе Киева. Этот архив интересует не только тех, кто стремится заработать на этой информации, но и спецслужбы недружественных государств.

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КГГА