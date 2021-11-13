Путем давления на КГГА силовики хотели получить базу БТИ, - экс-замглавы СБУ

Во время очередного "наезда" правоохранителей на киевскую городскую власть прокуратура пыталась получить доступ к уникальному архиву технической документации о недвижимом имуществе Киева. Этот архив интересует не только тех, кто стремится заработать на этой информации, но и спецслужбы недружественных государств.

Об этом сообщил экс-заместитель председателя СБУ Виктор Трепак на своей странице в Facebook .

По его словам, эти факты выяснили юристы ЮК Ad Rem Lex, которые продолжают мониторить деятельность силовиков и анализировать причины их гипертрофированного внимания к столичным властям. В частности, анализировалось сообщение СБУ о якобы причастности должностных лиц КГГА к "хищению 12 млн грн, предназначенных для цифровой трансформации".

"В этой истории самое интересное - ходатайство прокурора Шевченковской окружной прокуратуры г. Киева о проведении обыска в помещении БТИ г. Киева. Среди прочего прокурор просил суд предоставить разрешение на получение «доступа к серверному оборудованию, на котором размещена автоматизированная база данных инвентаризационных дел КП КГС «КГ БТИ». Эта информация напрямую связана с реализацией права собственности на объекты недвижимости, функционированием городской инфраструктуры, деятельностью режимных объектов. Для многих такая информация весьма интересна и ценна. И не только в коммерческом плане. В частности, детальные технические параметры зданий органов государственной власти и других режимных объектов могут представлять интерес для спецслужб недружественных государств", - отметил Трепак.

По его словам, речь идет об уникальной для Украины программе - электронном архиве технической документации, в том числе, на здания офиса президента, Кабинета министров, СБУ, МВД, Минобороны, ГУ разведки МО и другие режимные объекты. А также объекты культурного наследия, жилые многоэтажки и частные дома.

"Доступ к базе данных открывает огромные возможности для совершения сделок с объектами недвижимости: отчуждения, завладения ими, изменения формы собственности и т.д. Прокурор одним махом хотел получить доступ ко всей этой информации. Спрашивается зачем? Обусловливалось ли его стремление потребностями расследования? Что прокурор планировал делать с этой информацией? В какие руки она могла попасть?" - задается вопросами Трепак.

Он отметил, что суд отказал в предоставлении доступа, указав в постановлении на безосновательность таких действий. Однако отказ суда не остановил следствие - во время обыска следователями все же было изъято серверное оборудование БТИ, которое было передано на хранение работнику КП КГС "КГ БТИ", отмечает экс-заместитель главы СБУ.

"В изъятии электронной информационной системы БТИ, не указанной в определении суда о проведении обыска, усматривается нарушение органом досудебного расследования закона и злоупотребление его процессуальными правами. Такая деятельность правоохранительных органов дает все больше оснований для сомнений в беспристрастности организованного силового похода на Киев, увеличивая количество вопросов к ним с точки зрения закона", - подчеркивает Трепак.

Также юристы "Ad Rem Lex" выяснили, что в деле фигурируют только должностные лица БТИ и частного предприятия "Лаборатория информационных технологий", а о "должностных лицах КГГА" даже упоминания нет.