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Киевсовет поддержал выделение дополнительных средств транспортникам, - Кличко

Киев, Четверг 10 сентября 2020 16:18
Киевсовет поддержал выделение дополнительных средств транспортникам, - Кличко
Фото: Киевский городской совет (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На погашение заработной платы транспортным коммунальным предприятиям Киева выделили 441,6 млн грн

Депутаты Киевсовета поддержали решение о выделении средств на выплату заработной платы сотрудникам "Киевского метрополитена" и "Киевпастранса". За такое решение проголосовал 61 депутат.

Об этом сообщает "Официальный портал Киева".

Так, путем перераспределения средств бюджета города на погашение заработной платы транспортным коммунальным предприятиям Киева выделили 441,6 млн грн: 279,8 млн грн - "Киевпастрансу" и 161,8 млн грн - "Киевскому метрополитену".

Денежных средств, по предварительным расчетам, хватит до конца года.

"За время пандемии наши столичные коммунальные транспортные предприятия понесли серьезные убытки. И даже сегодня метрополитен не вышел на прежние показатели работы. Если до карантина метро перевозило до 1,5 млн пассажиров в рабочий день, то теперь - до 1 млн пассажиров. Уменьшилось и количество пассажиропотока в "Киевпастрансе". Соответственно упали и доходы предприятий-перевозчиков. Многотысячные коллективы предприятий нуждаются в нашей поддержке. Люди не могут работать без зарплаты. А они же должны предоставлять сервис киевлянам и обеспечивать бесперебойную работу общественного транспорта столицы", - заявил Виталий Кличко после голосования.

Напомним, в начале пленарного заседания сессии Киевского городского совета мэр столицы Виталий Кличко отметил, что профсоюзы обратились в городской совет с требованием после сегодняшнего голосования обнародовать его результаты.

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