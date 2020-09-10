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Київрада підтримала виділення додаткових коштів транспортникам, - Кличко

Київ, Четвер 10 вересня 2020 16:18
Київрада підтримала виділення додаткових коштів транспортникам, - Кличко
Фото: Київська міська рада (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На погашення заробітної плати транспортним комунальним підприємствам Києва виділили 441,6 млн грн

Депутати Київради підтримали рішення про виділення коштів на виплату заробітної платні співробітникам "Київського метрополітену" та "Київпастрансу". За таке рішення проголосував 61 депутат.

Про це повідомляє "Офіційний портал Києва".

Так, шляхом перерозподілу коштів бюджету міста на погашення заробітної плати транспортним комунальним підприємствам Києва виділили 441,6 млн грн: 279,8 млн грн - "Київпастрансу" та 161,8 млн грн - "Київському метрополітену".

Коштів, за попередніми розрахунками, вистачить до кінця року.

"За час пандемії наші столичні комунальні транспортні підприємства зазнали серйозних збитків. І навіть сьогодні метрополітен не вийшов на попередні показники роботи. Якщо до карантину метро перевозило до 1,5 млн пасажирів у робочий день, то тепер - до 1 млн пасажирів. Зменшилась і кількість пасажиропотоку в "Київпастрансі". Відповідно - впали і доходи підприємств-перевізників. Багатотисячні колективи підприємств потребують нашої підтримки. Люди не можуть працювати без зарплати. А вони ж повинні надавати сервіс киянам і забезпечувати безперебійну роботу громадського транспорту столиці", - заявив Віталій Кличко після голосування.

Нагадаємо, на початку пленарного засідання сесії Київської міської ради мер столиці Віталій Кличко зазначив, що профспілки звернулися до міської ради з вимогою після сьогоднішнього голосування оприлюднити його результати.

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