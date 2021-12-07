Киевсовет поддержал инициативу Кличко о выплате премий медикам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевского городского совета.

"Спасибо комиссиям Киевсовета за оперативное рассмотрение этого решения. Именно медики сегодня спасают здоровье и жизнь киевлян, отражают атаки коронавируса волна за волной. Город нашел возможность выделить из бюджета дополнительные средства, чтобы поддержать столичных медработников. Они получат дополнительные выплаты уже в этом месяце", - заявил Кличко на заседании Киевсовета.

По его словам, выплаты получат медицинские работники Киева первого и второго звена. Врачи - по 10 тыс. грн., средний медицинский персонал - по 8 тыс. грн., младший медперсонал - по 6 тыс. грн.