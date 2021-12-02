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Кличко инициировал выплату дополнительных премий столичным врачам в размере 10 тысяч гривен

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Киев, Четверг 02 декабря 2021 15:45
Кличко инициировал выплату дополнительных премий столичным врачам в размере 10 тысяч гривен Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Мэр Киева Виталий Кличко подал в Киевсовет проект решения о выплате премий столичным медикам. Планируется, что в декабре врачи получат дополнительно по 6-10 тыс. грн

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Я подаю проект решения о дополнительной выплате премии столичным медикам как первичного, так и вторичного звена. Чтобы наши медработники получили материальное поощрение за настоящий героизм в преодолении пандемии и проведении кампании по вакцинации. Киев по уровню подготовки больниц и работе медперсонала - лидер и образец в стране. И в борьбе с COVID-19, и по темпам вакцинации. Поэтому город нашел возможность выделить из бюджета дополнительные средства, чтобы поддержать столичных медиков", - заявил Кличко.

По его словам, врачи должны получить премию в размере 10 тыс. грн., средний медицинский персонал - по 8 тыс. грн., а младший медперсонал - по 6 тыс. грн.

Кличко высказал убеждение, что бюджетная комиссия и комиссия по вопросам здравоохранения Киевсовета оперативно рассмотрят соответствующий проект решения.

"На следующей неделе примем это решение, чтобы медики могли получить премии уже в декабре", - сказал Кличко.

Как сообщалось, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев готов в случае необходимости развернуть еще 6 тыс. мест в больницах для больных коронавирусом. Однако городу не хватает медиков, которые будут работать с такими больными.

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Виталий Кличко
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