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Киевсовет поддержал инициативу Кличко о выплате премий медикам

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Киев, Вторник 07 декабря 2021 16:28
Киевсовет поддержал инициативу Кличко о выплате премий медикам Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Киевсовет 7 декабря проголосовал за решение о выделении столичным медикам дополнительной премии, которое инициировал мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевского городского совета.

"Спасибо комиссиям Киевсовета за оперативное рассмотрение этого решения. Именно медики сегодня спасают здоровье и жизнь киевлян, отражают атаки коронавируса волна за волной. Город нашел возможность выделить из бюджета дополнительные средства, чтобы поддержать столичных медработников. Они получат дополнительные выплаты уже в этом месяце", - заявил Кличко на заседании Киевсовета.

По его словам, выплаты получат медицинские работники Киева первого и второго звена. Врачи - по 10 тыс. грн., средний медицинский персонал - по 8 тыс. грн., младший медперсонал - по 6 тыс. грн.

Как сообщалось, проект решения о выплате дополнительных премий столичным медикам Виталий Кличко подал в Киевсовет на прошлой неделе. По его словам, медики заслужили эти премии за "настоящий героизм в преодолении пандемии и проведении кампании по вакцинации".

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Виталий Кличко
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