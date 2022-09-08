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Киевсовет переименовал улицу Волгоградскую в честь Ратушного, - Кличко

Фото: церемония прощания с Романом Ратушным в Киеве, 20 июня 2022 г. (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Киевский городской совет принял решение о переименовании улицы Волгоградской в Соломенском районе столицы на улицу имени Романа Ратушного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Мы продолжаем дерусификацию улиц и объектов столицы. Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в Соломенском районе на улицу имени Романа Ратушного. Молодого киевлянина, общественного активиста, героя-защитника Украины, который погиб на востоке нашего государства в июне этого года. Сегодняшним решением мы увековечили имя Романа и его дело защиты зеленых зон Киева", - заявил Кличко.

Он также отметил, что гибель Романа Ратушного - большая потеря для Киева.

"Роман пошел защищать Украину от начала широкомасштабного вторжения российских варваров. И то, что с нами больше нет этого талантливого, принципиального и отважного воина – большая потеря для Киева и всей страны. Потому что именно такие, как Роман Ратушный, - будущее сильной и демократической Украины", - подчеркнул Кличко.

Кроме Волгоградской Киевсовет сегодня переименовал еще около 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, улица Московская в центре города отныне будет называться Князей Острожских.

В конце августа Киевсовет также переименовал 95 киевских улиц, площадей и переулков, чьи названия были связаны со страной-агрессором.

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КиевВиталий КличкоКиевсовет