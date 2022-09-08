Київрада перейменувала вулицю Волгоградську на честь Ратушного, - Кличко

"Ми продовжуємо дерусифікацію вулиць та об’єктів столиці. Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом’янському районі на вулицю імені Романа Ратушного. Молодого киянина, громадського активіста, героя-захисника України, який загинув на сході нашої держави у червні цього року. Сьогоднішнім рішенням ми увіковічнили ім‘я Романа та його справу захисту зелених зон Києва", - заявив Кличко.

Він також відзначив, що загибель Романа Ратушного - велика втрата для Києва.

"Роман пішов захищати Україну від початку широкомасштабного вторгнення російських варварів. І те, що з нами більше немає цього талановитого, принципового і відважного воїна – велика втрата для Києва і всієї країни. Бо саме такі, як Роман Ратушний, - майбутнє сильної і демократичної України", - наголосив Кличко.

Окрім Волгоградської Київрада сьогодні перейменувала ще близько 40 вулиць, провулків і площ столиці, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Зокрема, вулиця Московська у центрі міста відтепер матиме назву Князів Острозьких.

Наприкінці серпня Київрада також перейменувала 95 київських вулиць, площ та провулків, чиї назви були пов’язані з країною-агресором.