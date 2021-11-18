Киевсовет обратился к ВР и президенту о недопустимости принятия закона о столице в действующей редакции

Выступая по проекту решения, депутат подчеркнул, что вопреки ч. 5 ст. 140 Конституции законодатели пытаются по своему усмотрению ограничить способность Киева руководить своими районами, устанавливая уникальные механизмы утверждения на уровне Кабинета Министров Украины перечня и границ районов внутри столицы.

"Попытки установить на уровне закона распределение полномочий на городском и районном уровнях является антиконституционным прямым вмешательством в полномочия Киевского городского совета. Новый закон о столице Украины не должен нарушать конституционные права жителей Киева и принципы местного самоуправления. Для сохранения местного самоуправления и обеспечения прав жителей столицы Украины принимать новый закон о городе Киеве нужно с соблюдением всех требований общественного обсуждения и надлежащей экспертизы, с соблюдением точного выполнения норм статей 140-146 Конституции Украины", - рассказал Дмитрий Белоцерковец.

Он добавил, что в желании строить европейскую столицу все должно отвечать ключевым европейским принципам местного самоуправления. Депутатский корпус настаивает, чтобы законопроект "О городе Киеве - столице Украины" был направлен на широкое общественное обсуждение и проведение консультаций.

"Европейская хартия местного самоуправления определяет, что в процессе планирования и принятия решений по всем вопросам, непосредственно касающимся органов местного самоуправления, должны проводиться консультации своевременно и должным образом. Однако территориальная громада города Киева лишена возможности консультации, а собственно законопроект был презентован за два дня до его принятия профильным парламентским комитетом", - отметил Дмитрий Белоцерковец.