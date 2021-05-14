Киевсовет обратился к Кабмину и ВР по разработке закона о системе теробороны, - Кличко

Обращение разработано по инициативе "Удара" и подано лидером партии Виталием Кличко. По его словам, законопроект должен быть разработан и принят в сжатые сроки.

"Еще в 2015 году Планом законодательного обеспечения реформ в Украине было предусмотрена разработка и принятие закона "О территориальной обороне Украины". Но в государстве, восьмой год противостоит вооруженной агрессии, до сих пор нет закона, который бы детально урегулировал вопросы территориальной обороны Украины. Учитывая то, что сегодня Россия держит у границы с Украиной больше войск, чем когда-либо с 2014 года, крайне необходимым является принятие в сжатые сроки современного закона об основах территориальной обороны Украины", - подчеркнул лидер "Удара".

Он отметил, отсутствие согласованной позиции органов государственной власти привело к тому, что такой острый вопрос до сих пор остается не урегулированным на уровне профильного закона.

"Именно поэтому Киевский городской совет обращается к Кабинету министров Украины как высшего органа в системе органов исполнительной власти, и в Верховную Раду Украины с требованием объединить усилия разработчиков законопроектов и обеспечить принятие в сжатые сроки закона, который урегулирует вопросы функционирования современной и эффективной системы территориальной обороны", - добавил Кличко.

Он отметил, что соответствующий закон должен: четко регламентировать и детализировать полномочия органов государственной власти, местного самоуправления, военного управления, закрепить права и обязанности общественных организаций и граждан, задачи составляющих сил сектора безопасности и обороны, определить источники финансирования мероприятий, общий состав, структуру, численность подразделений территориальной обороны, их подчинение и порядок комплектования и тому подобное;

Определять две составляющих территориальной обороны: военную и гражданскую, что позволит привлекать подразделения территориальной обороны уже в мирное время;

Предусмотреть законные основания привлечения в мирное время подразделений территориальной обороны к выполнению задач, связанных с защитой и помощью населению, к участию в выполнении других ограничительно-режимных мероприятий, которые осуществляются в порядке и на условиях, определенных законодательством Украины.