В Киевсокй области ВСУ сбили Су-25 и Су-35 оккупантов

Украинские военные сбили еще два вражеских самолета. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

"Только что в небе над Киевщиной был уничтожен СУ-25 и подбит СУ-35 противника", - говорится в сообщении.

Генерал добавил, что в общей сложности за прошедшие сутки удалось "минусовать" более 10 воздушных целей РФ.