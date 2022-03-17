В Киевсокй области ВСУ сбили Су-25 и Су-35 оккупантов

Украинские военные сбили еще два вражеских самолета. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.
"Только что в небе над Киевщиной был уничтожен СУ-25 и подбит СУ-35 противника", - говорится в сообщении.
Генерал добавил, что в общей сложности за прошедшие сутки удалось "минусовать" более 10 воздушных целей РФ.
Напомним, что буквально пару часов до этого в Командовании Воздушных Сил ВСУ проинформировали, что наши военные за сутки уничтожили: 3 самолета Су-30см, 1 самолет Су-34, 1 неопознанный самолет, 2 вертолета, 1 БпЛа, а также ПВО Сухопутных войск на северном и южном направлении уничтожила еще один Су-34 и один вертолет Ка-52.
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