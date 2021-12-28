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Киевскую власть обвинили в манипулировании сроками открытия станций метро на Виноградарь

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Киев, Вторник 28 декабря 2021 16:15
Киевскую власть обвинили в манипулировании сроками открытия станций метро на Виноградарь Фото: КГГА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Киевская власть продолжает манипулировать, в очередной раз срывая сроки открытия новых станций метро на Виноградарь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог политического обозревателя Алексея Беловола.

"Власть Киева не устает врать о сроках открытия станций метро на Виноградарь. Причем, делает она это системно и последовательно. 1 февраля 2017 года они сообщили, что уже в конце года начнется строительство метро на Виноградарь и в течение трех лет планируется ввести в эксплуатацию две новых станции метрополитена - Проспект Правды и Мостицкая. 11 апреля 2018 года нам рассказали, что в этом году уж точно начнется строительство двух станций метро на Виноградарь. Но уже 11 июля 2019 года в КГГА назвали новые сроки, мол, две новых станции планируют открыть в 2021 году", - отметил эксперт.

Он напомнил, что уже весной 2021 года киевские власти признали, что до конца года успеют открыть лишь одну станцию метро. В итоге же не было открыто ни одной.

"Власти столицы, видимо, забывают, как сами издавали распоряжения о перераспределении бюджетных средств, которые были заложены на метро на Виноградарь. В результате чего только в 2021 году с этого проекта сняли огромные суммы в пользу Подольско-Воскресенского моста. Который, конечно, также не успели открыть, ведь генподрядчиком там выступает ООО "Эко Буд Трейд" скандального Дениса Комарницкого. Которое само ничего не строит, а только перераспределяет деньги (в основном, судя по всему, между самим Комарницким и представителями КГГА)", - подчеркнул аналитик.

По его словам, показательным в данной ситуации является тот факт, что ответственный за строительство (а точнее - за то, что ничего не строится) директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский не уволен.

Как сообщалось, генплан Киева предусматривает строительство 11 многоуровневых транспортных развязок в городе к 2040 году. Это, по мнению городских чиновников, позволит проехать с одного конца ста до другого чуть ли не за один час.

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