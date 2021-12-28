Київську владу звинуватили у маніпулюванні термінами відкриття станцій метро на Виноградар

"Влада Києва не втомлюється брехати про терміни відкриття станцій метро на Виноградар. Причому робить вона це системно і послідовно. 1 лютого 2017 року вони повідомили, що вже наприкінці року почнеться будівництво метро на Виноградар і протягом трьох років планується ввести в експлуатацію дві нових станції метрополітену - Проспект Правди та Мостицька. 11 квітня 2018 року нам розповіли, що цього року вже точно почнеться будівництво двох станцій метро на Виноградарі, але вже 11 липня 2019 року в КМДА назвали нові терміни, мовляв, дві нові станції планують відкрити в 2021 році", - зазначив експерт.

Він нагадав, що вже навесні 2021 року київська влада визнала, що до кінця року встигне відкрити лише одну станцію метро. У результаті не було відкрито жодної.

"Влада столиці, мабуть, забуває, як сама видавала розпорядження про перерозподіл бюджетних коштів, які були закладені на метро на Виноградар. Внаслідок чого лише у 2021 році з цього проекту зняли величезні суми на користь Подільсько-Воскресенського мосту. Який, звичайно, також не встигли відкрити, адже генпідрядником там виступає ТОВ "Еко Буд Трейд" скандального Дениса Комарницького, яке саме нічого не будує, а лише перерозподіляє гроші (в основному, зважаючи на все, між самим Комарницьким та представниками КМДА)", - підкреслив аналітик.

За його словами, показовим у цій ситуації є той факт, що відповідальний за будівництво (а точніше - за те, що нічого не будується) директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський не звільнений.