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В Киевскую область вернулась вода, электричество и газоснабжение, - ОП

Фото: в Киевскую область вернулась вода, электричество и газоснабжение (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

"Киевоблгаз" в усиленном режиме работает над газоснабжением. Уже возобновлена работа в 54 населенных пунктах области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"В Киевской области продолжаются активные работы по восстановлению инфраструктуры. Из резервного фонда предоставлено 400 млн грн на ликвидацию последствий военных действий", - написал он.

Тимошенко добавил, что частично восстановлено и электроснабжение - со светом еще 17 371 потребитель, и это только за минувшие сутки.

А в селах Микуличи Немішаївської ТГ, а также Клавдиево-Тарасово и Пороскотень восстановлено водоснабжение.

Кроме этого, на Киевщине работают пожарно-спасательные подразделения области, и в течение суток ими уничтожено более 500 взрывоопасных предметов, добавил заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил от уничтоженной техники оккупанта и мусора очищено 15 километров дороги М-01 Киев - Чернигов.

Приведены в порядок и отдельные участки дороги Р - 56 Чернигов-Славутич. Также ведется работы над обустройством двух временных переправ на дороге Р-69 Киев - Вышгород - Десна - Чернигов.

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