RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київську область повернулася вода, електрика та газопостачання, - ОП

Фото: у Київську область повернулася вода, електрика та газопостачання (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

"Київоблгаз" у посиленому режимі працює над газопостачанням. Вже відновлено роботу у 54 населених пунктах області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

"У Київській області тривають активні роботи з відновлення інфраструктури. З резервного фонду надано 400 млн грн на ліквідацію наслідків воєнних дій", - написав він.

Тимошенко додав, що частково відновлено і електропостачання - зі світлом ще 17 371 споживач, і це тільки за минулу добу.

А у селах Микуличі Немішаївської ТГ, а також Клавдієво-Тарасове та Пороскотень відновлене водопостачання.

Крім цього, на Київщині працюють пожежно-рятувальні підрозділи області, і протягом доби ними знищено понад 500 вибухонебезпечних предметів, додав заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зазначив, що від знищеної техніки окупанта та сміття очищено 15 кілометрів дороги М-01 Київ - Чернігів.

Приведено до ладу й окремі ділянки дороги Р-56 Чернігів - Славутич. Також ведеться роботи над облаштуванням двох тимчасових переправ на дорозі Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьГаз