У Київську область повернулася вода, електрика та газопостачання, - ОП

"У Київській області тривають активні роботи з відновлення інфраструктури. З резервного фонду надано 400 млн грн на ліквідацію наслідків воєнних дій", - написав він.

Тимошенко додав, що частково відновлено і електропостачання - зі світлом ще 17 371 споживач, і це тільки за минулу добу.

А у селах Микуличі Немішаївської ТГ, а також Клавдієво-Тарасове та Пороскотень відновлене водопостачання.

Крім цього, на Київщині працюють пожежно-рятувальні підрозділи області, і протягом доби ними знищено понад 500 вибухонебезпечних предметів, додав заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зазначив, що від знищеної техніки окупанта та сміття очищено 15 кілометрів дороги М-01 Київ - Чернігів.

Приведено до ладу й окремі ділянки дороги Р-56 Чернігів - Славутич. Також ведеться роботи над облаштуванням двох тимчасових переправ на дорозі Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів.