Киевскую больницу подозревают в продаже вакцины Pfizer. Минздрав проводит расследование
Одну из киевских больниц заподозрили в продаже вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech. Министерство здравоохранения начало служебную проверку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается, что информация о возможной продаже вакцины Pfizer в одной из частных больниц Киева поступила от представителей СМИ. Министерство инициировало проведение служебного расследования. Название медучреждения не раскрывается.
Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал недопустимым продажу COVID-вакцин. "Торговать вакцинами сегодня - значит подвергать смертельной опасности тех, кому было добраться именно эта доза", - подчеркнул он.
Напомним, ранее в одном из психоневрологических интернатов Киевской области руководство сбывало вакцины против COVID-19 посторонним лицам. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 12 лет тюремного заключения.