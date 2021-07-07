Киевскую больницу подозревают в продаже вакцины Pfizer. Минздрав проводит расследование

Одну из киевских больниц заподозрили в продаже вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech. Министерство здравоохранения начало служебную проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

Отмечается, что информация о возможной продаже вакцины Pfizer в одной из частных больниц Киева поступила от представителей СМИ. Министерство инициировало проведение служебного расследования. Название медучреждения не раскрывается.

Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал недопустимым продажу COVID-вакцин. "Торговать вакцинами сегодня - значит подвергать смертельной опасности тех, кому было добраться именно эта доза", - подчеркнул он.