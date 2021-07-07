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Київську лікарню підозрюють у продажу вакцини Pfizer. МОЗ проводить розслідування

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Київ, Середа 07 липня 2021 16:55
Київську лікарню підозрюють у продажу вакцини Pfizer. МОЗ проводить розслідування Фото: у продажу вакцини Pfizer запідозрили київську лікарню: МОЗ проводить перевірку (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Одну з київських лікарень запідозрили у продажу вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech. Міністерство охорони здоров'я розпочало службову перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Відзначається, що інформація про можливий продаж вакцини Pfizer в одній з приватних лікарень Києва надійшла від представників ЗМІ. Міністерство ініціювало проведення службового розслідування. Назва медзакладу не розкривається.

Глава МОЗ Віктор Ляшко назвав неприпустимим продаж COVID-вакцин. "Торгувати вакцинами сьогодні - значить піддавати смертельній небезпеці тих, кому було дістатись саме ця доза", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше в одному з психоневрологічних інтернатів Київської області керівництво збувало вакцини проти COVID-19 стороннім особам. За даним фактом порушено кримінальну справу. Фігурантам загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.

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Мінстерство охорони здоров'я України Вакцина
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