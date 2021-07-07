Київську лікарню підозрюють у продажу вакцини Pfizer. МОЗ проводить розслідування

Одну з київських лікарень запідозрили у продажу вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech. Міністерство охорони здоров'я розпочало службову перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ .

Відзначається, що інформація про можливий продаж вакцини Pfizer в одній з приватних лікарень Києва надійшла від представників ЗМІ. Міністерство ініціювало проведення службового розслідування. Назва медзакладу не розкривається.

Глава МОЗ Віктор Ляшко назвав неприпустимим продаж COVID-вакцин. "Торгувати вакцинами сьогодні - значить піддавати смертельній небезпеці тих, кому було дістатись саме ця доза", - підкреслив він.