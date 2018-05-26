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У Київській Патріархії розпилили газ з балончика

НовиниНадзвичайні події    26.05.2018 - 09:01
Фото: поліція Києва (УНІАН)
Фото: поліція Києва (УНІАН)

Внаслідок розпилення речовини отруїлася служниця

У столиці розпилили газовий балончик у Київській Патріархії, поліція розшукує правопорушників. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Подія трапилася на вулиці Пушкінській у Шевченківському районі столиці. На спецлінію 102 надійшло повідомлення, що у приміщення забігли двоє невідомих та з хуліганських спонукань застосували газовий балончик. Внаслідок розпилення речовини отруїлася служниця", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України - "Хуліганство".

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що правоохоронці Києва затримали чоловіків, підозрюваних у підпалі торгових кіосків на ринку біля станції метро "Академмістечко". 

В результаті підпалу було пошкоджено п'ять торгових кіосків площею 300 кв. м на території київського ринку.

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Теги публікації: Київ, вредные вещества  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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